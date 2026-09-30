Mató a la pareja de su exesposa y revelaron las búsquedas escalofriantes que hizo en internet antes del crimen

Verónica Dessio era abogada y pionera del matrimonio igualitario. En las últimas horas se conocieron los resultados de los peritajes a los teléfonos.

El juicio por el femicidio de Verónica Dessio avanza con nuevas pruebas contra los dos acusados.

La investigación por el femicidio de Verónica Dessio incorporó un nuevo elemento que compromete a la autora intelectual del crimen, la actual pareja de la exnovia de Dessio. Se trata de una serie de búsquedas escalofriantes en internet.

La información fue expuesta ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata por la especialista en análisis de dispositivos María Celeste Segui, quien presentó los resultados de los peritajes realizados sobre los teléfonos secuestrados durante la etapa de instrucción.

El asesinato de Verónica Dessio, abogada y pionera del matrimonio igualitario en nuestro país, ocurrió poco antes de la Nochebuena de 2020 y generó una fuerte conmoción en La Plata. El caso derivó en una investigación por homicidio agravado por mediar violencia de género.

Según la fiscalía, Ivana Mappis habría planeado el crimen motivada por celos y contrató a José Antonio Alves como sicario para matar a la víctima a cambio de 250 mil pesos.

Dessio fue emboscada y degollada en su propia casa. Para la fiscal de juicio, Graciela Rivero, se trató de un acto premeditado que buscaba eliminarla como un supuesto obstáculo en la relación sentimental entre Mappis y Carolina Pérez, exesposa de la víctima y pareja de la acusada al momento del hecho.

Dessio y Pérez se casaron hace una década y fueron la primera pareja en la ciudad en acceder al Matrimonio Igualitario tras la sanción de la ley. Aunque la relación amorosa terminó, nunca dejaron de tener contacto y la abogada vivía en un terreno ubicado en la parte trasera de la casa de su exmujer.

Los escalofriantes hallazgos en el celular

Los investigadores encontraron más de 500 búsquedas, entre ellas consultas sobre sustancias tóxicas y distintas formas de provocar la muerte, algunas asociadas a términos vinculados con “Yiya Murano”, la mujer condenada por el envenenamiento de tres amigas en la década de 1970.

Según se expuso durante la audiencia, las búsquedas y comunicaciones entre los dos imputados, Ivana Verónica Mapis y José Antonio Alves, se concentraron en fechas cercanas al crimen de Dessio, ocurrido el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi.

La pericia también aportó otro elemento que la acusación considera significativo. Según explicó Segui, Mapis usaba dos teléfonos celulares: uno estaba registrado a su nombre y el otro funcionaba con un chip prepago que figuraba a nombre de la propia Verónica Dessio.

Verónica Dessio e Ivana Mapis, principal acusada del femicidio de conmovió a La Plata.

Ese segundo aparato aparecía identificado en distintos dispositivos con nombres como “Ros”, “Rosana” o “Roxana”.

El análisis de las antenas permitió establecer que ambos teléfonos utilizados por Mapis impactaban en la misma celda de una antena exactamente en el mismo día, hora, minuto y segundo.

Para la acusación, ese dato permite sostener que los dos aparatos estaban juntos y que el teléfono registrado a nombre de Dessio se encontraba en poder de Mapis.

El vínculo telefónico entre los acusados

El peritaje también reconstruyó parte del intercambio entre Mapis y José Antonio Alves, el otro imputado por el crimen.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, entre ambos se registraron 21 llamadas y 53 mensajes. Además, hubo otras comunicaciones desde la segunda línea telefónica analizada. Los contactos entre Mapis y Alves se extendieron incluso después del asesinato de Dessio, hasta el 28 de diciembre, cuando Alves fue detenido.

Durante la segunda parte de la jornada también declararon testigos propuestos por la defensa de Mapis. La defensora oficial de Alves, Verónica Garganta, en tanto, desistió de los testimonios que había ofrecido para su cliente.

Una cámara de seguridad captó a Alves cuando se retiraba del lugar del crimen.

Una de las personas que declaró fue Cecilia Sambrosito, actual pareja de Mapis, quien cuestionó la versión brindada previamente por Carolina Pérez y planteó una interpretación diferente sobre el vínculo entre las tres mujeres.

Según su relato, no era Mapis quien ejercía el control sobre Pérez, como había sostenido la acusación a partir de distintos testimonios, sino que Pérez tenía influencia sobre Mapis y esta última accedía a sus pedidos por culpa y por temor a perder la relación.

Ese contrapunto busca poner en discusión uno de los posibles móviles que analiza la acusación: los conflictos afectivos entre Pérez, Dessio y Mapis, y particularmente los celos que, según la hipótesis fiscal, podrían haber rodeado la relación entre Dessio y Pérez.

El juicio entra en la etapa de los alegatos

Con los testimonios quedó cerrada la etapa probatoria del juicio por el asesinato de Verónica Dessio. Ni Mapis ni Alves declararon durante el debate y sus respectivas defensas informaron que no harán uso de ese derecho.

Ahora el proceso entrará en una instancia decisiva: el próximo miércoles 7 de octubre a las 10 comenzarán los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas.

Será entonces cuando las partes deberán exponer ante los jueces su interpretación de toda la evidencia incorporada al juicio, entre ella el dato que quedó en el centro de la última audiencia: las más de 500 búsquedas sobre venenos y métodos para matar registradas en uno de los teléfonos vinculados a Mapis.