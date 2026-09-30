Jubilaciones de Anses en octubre 2026: los montos confirmados de la mínima y máxima con aumento más el bono
Tanto el importe de la jubilación mínima -con el bono extraordinario- como así también el de la jubilación máxima de la Anses tendrán un incremento.
Los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Es por ello que, en octubre 2026, los beneficiarios de estas prestaciones sociales cobran un aumento del 1,65 por ciento, correspondiente a la inflación registrada en el mes de agosto de 2026. ¿Cuáles serán los montos de ambas jubilaciones de la Anses en octubre de 2026?
Jubilaciones mínimas y máximas de la Anses en octubre de 2026
En octubre de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $505.662,86. Este importe incluye la jubilación mínima -$435.662,86 - y el bono mensual adicional por un valor de $70.000.
El incremento del 1,65 por ciento que se otorga en octubre de 2026 se basó en el índice inflacionario registrado en el mes de agosto de 2026.
En tanto, en el décimo mes del año, la jubilación máxima asciende a $2.932.174.
Mi Anses
Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:
- Verificar el monto exacto a cobrar.
- Consultar el detalle del bono.
- Controlar los descuentos aplicados.
Los jubilados que perciben la jubilación mínima perciben el bono extra de 70 mil pesos desde marzo de 2024. En términos reales, este bono registra desde marzo de 2024 (última vez que se actualizó) una caída del 60% de su poder de compra, considerando la inflación. Para que este se efectivice, el Gobierno Nacional debe refrendarlo mes a mes.
La Anses especifica que, para iniciar el trámite de la jubilación, la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses.
Así, la persona interesada en comenzar con el trámite de la jubilación tendrá que ingresar a mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá verificar que todos sus aportes estén registrados.
Para el caso de que un jubilado haya reunido más de los 30 años de aportes que requiere la Anses, se deberá añadir a esa cifra un 1% extra por cada año de aportes posterior a los 30 obligatorios, hasta un máximo de 45 años (se puede llegar a agregar al promedio de salario hasta un 15% más por los años cumplimentados).
De cuánto serán los montos de las pensiones en octubre de 2026
Amén de los incrementos mencionados más arriba, que alcanzan tanto a las jubilaciones mínimas como así también a las máximas, los montos de las pensiones de la Anses también presentarán un aumento en octubre de 2026:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.530,28.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $304.965,61.
- Pensión Madre de 7 Hijos: $435.662,86.
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