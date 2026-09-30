Video: un concejal libertario que votó por "Alcohol cero" dio positivo en un control y se dio a la fuga

El funcionario y su esposa fueron sancionados, pero además quedaron inhabilitados para conducir. El operativo quedó grabado.

El resultado fue de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para quienes conducen.

En las últimas horas se conoció que un concejal dio positivo de alcoholemia durante un control de tránsito. Manejaba su Toyota Yaris gris cuando fue detenido para realizar el test pero abandonó el lugar antes de finalizar el procedimiento.

El Ministerio de Transporte compartió las imágenes del momento en que se llevó a cabo el control, que mostró la tensión que se generó cuando se solicitó la licencia física de forma obligatoria. "No es cierto, pero no vamos a discutir",dijo.

Se trata de Juan Pablo Allan , concejal de La Libertad Avanza en La Plata y actualmente integra el Concejo Deliberante de la capital bonaerense. También se encuentra como director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar).

El resultado fue de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para quienes conducen.

Un dato que llamó la atención y causó revuelo en las últimas horas es que Allan, cuando integraba el bloque de Juntos en la Cámara Alta bonaerense, votó a favor de la Alcoholemia Cero en 2022.

El concejal se dio a la fuga tras su test de alcoholemia positivo

Su esposa que circulaba como acompañante dio negativo y fue autorizada para continuar frente al volante. Sin embargo, mientras los agentes avanzaban con las actuaciones necesarias para finalizar el procedimiento, ambos se retiraron del operativo sin autorización y sin aguardar la finalización del control.

"Se fueron. Dejaron toda la documentación y no firmaron nada", señaló la agente de tránsito.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo a TN, la licencia de conducir quedó suspendida por 90 días al igual que la de su esposa. Asimismo, revelaron que Allan dijo que estaba en una cena con su esposa y su hijo, donde tomó "una copa de vino".

La intención del concejal era que maneje la mujer, pero según confiaron allegados al edil, "comenzó a sentirse muy mal y no podía conducir" y se dirigían al hospital para que sea examinada.

La inhabilitación preventiva para ambos se fundó en que, en el caso de Allan, además del resultado positivo, se retiró antes de que concluyera el procedimiento; y en el caso de su esposa, en que se retiró luego de haber sido designada para conducir mientras todavía se desarrollaban las actuaciones.

La medida no constituye una sanción definitiva. Las actuaciones quedaron a disposición de la jueza interviniente, quien deberá determinar la sanción correspondiente, que podría establecer una inhabilitación para conducir de entre tres y seis meses.

La trayectoria política de Allan

Juan Pablo Allan estuvo vinculado al PRO y desarrolló buena parte de su actividad política en la ciudad de La Plata.

En su cuenta de Instagram se presenta como escribano público y menciona entre sus antecedentes haber sido senador provincial por La Plata durante el período 2015-2023.

También señala haber ocupado el cargo de director ejecutivo del RENAR y actualmente se identifica como concejal de La Plata, función que ejerce desde 2025.