Un funcionario manejaba borracho con 2,26 g/l, sin licencia ni seguro: había asumido hace un mes

El hombre además, había sido designado a otro cargo una semana antes del polémico episodio.

Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado dijo que “Hay que ser muy boludo”.

Un funcionario del gobierno mendocino quedó envuelto en un escándalo, luego de que lo sorprendieran manejando borracho con alto grado de alcohol en sangre, pero además le detectaron numerosas infracciones. Había asumido en el cargo hace tan solo un mes.

Diego Silvestre debió detenerse en un control que se llevaba a cabo en las inmediaciones de la ciudad de San Rafael , al sur de la provincia de Mendoza, cuando se desplazaba en una camioneta Fiat Strada, y tras dar positivo fue demorado y le retuvieron el vehículo.

Además, los agentes corroboraron que no tenía la licencia de conducir, ni la cédula identificatoria, ni el seguro.

A tan solo un mes de ser nombrado coordinador del ETI de San Rafael y a menos de una semana de su designación como titular del Consejo de Minería, el ahora exfuncionario, fue detenido durante un control policial tras haberse confirmado que tenía 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el mínimo en todo el territorio mendocino es de 0,5 g/l, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión del funcionario tras el escándalo

El polémico episodio se produjo el último domingo, aunque el viernes anterior había sido designado como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza, a través de un decreto del gobierno provincial, a cargo de Alfredo Cornejo.

Con el correr de los días, y al confirmarse lo sucedido en el control de alcoholemia, presentó su renuncia a los dos cargos.

Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado habló sobre la situación del funcionario y expresó su malestar con una frase que rápidamente tuvo repercusión pública. “Hay que ser muy boludo”, dijo.

Una vez confirmada la salida de Silvestre del Gobierno, Casado explicó a Infobae el contexto en el que realizó esa afirmación y sostuvo que reflejaba el enojo que le generó el caso.

“Salió del enojo, todos los funcionarios saben que es una política de Estado el endurecimiento de las penas para quienes incumplen la alcoholemia, que a los funcionarios que la incumplen les pedimos la renuncia. Más siendo abogado”, afirmó la vicegobernadora a Infobae.

Silvestre, abogado de profesión, construyó gran parte de su trayectoria en el ámbito del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia. Además, fue candidato suplente a concejal de San Rafael por la UCR en diciembre del año pasado.

Abogado de profesión, Silvestre construyó buena parte de su trayectoria en el ámbito del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial.

En el plano político, fue candidato suplente a concejal de San Rafael en representación del radicalismo en diciembre de 2025 y trabajó como asesor técnico vinculado al oficialismo provincial antes de desembarcar en el Ejecutivo provincial.

Desde 2022 se desempeña como director titular de la entidad y también ocupa el cargo de coordinador de Comisiones e Institutos para el período 2022-2026.

Previamente, entre 2019 y 2022, presidió la Comisión de Jóvenes Abogados del mismo colegio profesional, mientras que en mayo de 2020 participó de la creación del Instituto de Derecho Constitucional, del que continúa siendo miembro fundador.