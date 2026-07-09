¿Qué pasa con Musimundo?: cheques rechazados y una deuda de $1.600 millones

La empresa atraviesa una profunda crisis con pérdidas millonarias y problemas de liquidez. Cuál es la situación de los locales.

La crisis de CARSA S.A., la empresa que opera bajo licencia la marca Musimundo, dio un nuevo paso con la presentación de un concurso preventivo de acreedores, una medida para evitar un escenario de cesación de pagos descontrolada.

La decisión llegó después de varios meses marcados por pérdidas millonarias, problemas de liquidez y una fuerte caída de la actividad comercial.

El trámite fue iniciado ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia, en la provincia del Chaco, y posteriormente comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según la documentación societaria, el directorio entendió que la empresa ya no podía afrontar con normalidad sus compromisos financieros y optó por recurrir a la herramienta prevista por la Ley de Concursos y Quiebras para intentar negociar con los acreedores y mantener en funcionamiento el negocio.

La decisión no implica el cierre inmediato de los locales ni el fin de las operaciones comerciales. Por el contrario, el concurso preventivo constituye un mecanismo judicial destinado a preservar la continuidad de la empresa mientras se busca una reestructuración de las deudas. Sin embargo, el escenario expone la delicada situación que atraviesa una de las cadenas históricas del mercado argentino de electrodomésticos.

Cheques rechazados y una deuda que compromete el futuro de CARSA

Uno de los hechos que aceleró la presentación judicial fue el rechazo de cheques por falta de fondos por alrededor de $1.593 millones.

A esa situación se suman otros cheques de pago diferido con vencimientos hasta octubre de 2026 por aproximadamente $2.480 millones, aunque la documentación disponible no permite determinar si ambos montos corresponden a obligaciones diferentes o si existe una superposición parcial entre ellos.

La empresa inició el proceso judicial con el objetivo de negociar con sus acreedores y reorganizar su situación financiera. Omar Novoa

No obstante, el problema financiero supera ampliamente esos compromisos inmediatos. De acuerdo con información utilizada por Moody's Local Argentina, el pasivo total de CARSA ronda los $63.500 millones, una cifra que refleja el deterioro acumulado durante los últimos ejercicios.

La calificadora también venía advirtiendo sobre el debilitamiento de la rentabilidad, el menor consumo de electrodomésticos, el incremento de la mora en los créditos otorgados a clientes y las dificultades para sostener el capital de trabajo. Ese escenario terminó reduciendo el margen de maniobra del directorio y dejó al concurso preventivo como la principal alternativa para intentar reorganizar la compañía.

Del crecimiento nacional al ajuste de su estructura comercial

CARSA nació en la provincia del Chaco y durante años construyó una extensa red comercial bajo la marca Musimundo, con más de cien sucursales distribuidas principalmente en el interior del país y una dotación superior a los dos mil trabajadores.

Ese escenario cambió con el paso del tiempo. Actualmente la empresa mantiene operaciones concentradas en provincias como Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Buenos Aires, con una estructura considerablemente menor.

La necesidad de obtener recursos llevó incluso a analizar la venta de 45 sucursales, una operación que despertó preocupación entre analistas financieros y motivó nuevas revisiones sobre la calificación crediticia de la empresa. El objetivo consistía en generar liquidez para afrontar obligaciones financieras y sostener el funcionamiento cotidiano del negocio.

Según el diagnóstico elaborado por el directorio, el deterioro comenzó a profundizarse desde marzo de 2025, cuando las ventas de electrodomésticos empezaron a descender. La empresa también atribuyó parte de la crisis al aumento de la competencia de productos importados, menores márgenes comerciales, dificultades de abastecimiento y cambios en el mercado de consumo.

Qué puede pasar ahora con Musimundo y sus locales

El próximo paso dependerá de la decisión del juzgado sobre la apertura formal del concurso preventivo. Si el proceso es admitido, se designará una sindicatura, comenzará la verificación de créditos y se identificará oficialmente a los acreedores que participarán de la negociación.

Sebastián Fariña Petersen

Posteriormente, CARSA deberá presentar una propuesta de reestructuración capaz de reunir las mayorías previstas por la legislación para alcanzar un acuerdo preventivo.

Mientras ese procedimiento avance, la empresa podrá continuar desarrollando su actividad, aunque bajo supervisión judicial y con restricciones propias de este tipo de procesos.

La incertidumbre pasa ahora por el tamaño que tendrá la cadena una vez finalizada la reorganización. La compañía deberá definir cuántas sucursales podrá conservar, qué activos eventualmente venderá y cómo obtendrá recursos para financiar su operación diaria.

La situación también presenta una diferencia importante respecto de la crisis que atravesó en 2018, cuando logró reestructurar pasivos mediante acuerdos privados. En esta oportunidad, CARSA llega al proceso con una estructura comercial más reducida, pérdidas acumuladas durante varios ejercicios, dificultades para acceder a financiamiento y un escenario interno marcado por diferencias entre sus accionistas.

El concurso preventivo abre una nueva instancia para intentar ordenar las cuentas y preservar la continuidad de la empresa. El resultado de esa negociación será determinante para el futuro de Musimundo, una de las marcas más tradicionales del mercado argentino de electrodomésticos.