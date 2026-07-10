La popular marca de alfajores premium que lucha para evitar la quiebra

Un abrupto derrumbe del consumo y el encarecimiento del crédito dejaron a esta reconocida firma al borde del cierre. Qué pasará con la producción de la fábrica.

La crisis del consumo llegó a los alfajores premium . Alfajores Baltazar , la empresa que fabrica y comercializa la marca Alfa Pampa, entró en concurso preventivo de acreedores tras acumular un pasivo que supera los $1.068 millones de pesos.

La medida fue dictada por el Juzgado Comercial N° 27, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel, quien calificó el proceso como un "pequeño concurso". Desde la compañía aclararon que continúan operando con normalidad y que el objetivo es reestructurar sus compromisos para garantizar la continuidad de la producción.

Alfa Pampa fue fundada en 2011 por Mariano Bonaventura y Sebastián Espina con una idea clara: posicionar un alfajor premium a un precio accesible. Arrancaron con cuatro empleados en una fábrica instalada en Villa Maipú, partido de San Martín, y su primer producto fue el alfajor de chocolate de 60 gramos.

Dos años después entraron en la cadena Open 25 hs y con el tiempo comenzaron a exportar a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En su momento de mayor expansión llegaron a fabricar entre uno y dos millones de unidades por mes y empleaban a 36 personas. Hoy la nómina se redujo a 25 trabajadores en relación de dependencia, tras un recorte realizado durante 2025.

La empresa atribuye su desequilibrio económico-financiero a una "importantísima caída de ventas y facturación en 2025", a la que se sumaron el fuerte endeudamiento bancario y las "exorbitantes tasas de interés" requeridas para financiarse mediante el descuento de cheques en el sistema financiero.

"El endeudamiento societario y la debacle en el consumo a nivel nacional provocaron las causas profundas de un desequilibrio económico financiero insoslayable que la hacen caer en un estado de cesación de pagos", precisaron en el pedido de concurso presentado ante la Justicia.

Alfa Pampa en concurso: cuánto debe y a quiénes

El estado patrimonial presentado ante el tribunal muestra que Alfajores Baltazar tiene un activo de $1.504 millones, conformado principalmente por deudores por ventas ($465 millones) y bienes de cambio —materias primas y productos terminados— por $415 millones. Sin embargo, enfrenta una nómina de acreedores que supera los $1.068 millones distribuidos en tres grandes bloques.

El mayor compromiso es con los proveedores: $554 millones, con firmas como Ernesto Rodríguez e Hijos y Lodiser entre los principales acreedores. Le siguen los préstamos bancarios, que suman $400 millones con el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia y Banco Macro. El tercer bloque corresponde a la deuda impositiva: más de $63 millones con ARCA —ex AFIP— y deudas municipales con el partido de San Martín.

En el expediente, la empresa solicitó además el levantamiento urgente de embargos que ARCA tiene trabados sobre sus cuentas por una suma cercana a los $9,8 millones. La defensa de Alfajores Baltazar argumentó que esa retención de fondos genera "la absoluta imposibilidad de continuidad con la actividad productiva" e impide el pago de salarios y a proveedores esenciales.

Desde la compañía intentaron transmitir calma hacia su cadena comercial. "Nos encontramos operando con normalidad. Nuestro foco está en continuar con la producción y la distribución junto a nuestro equipo, y en cumplir con lo que asumimos. No fueron tiempos fáciles, y por eso hoy valoramos más que nunca a los proveedores, revendedores y clientes que siguen eligiendo Alfa Pampa", señalaron en un comunicado enviado a La Nación.

El cronograma judicial establece el 9 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. La empresa tiene plazo hasta el 13 de agosto de 2027 para presentar una propuesta de acuerdo que le permita reestructurar su deuda y evitar la quiebra.

El caso de Alfa Pampa se suma a una seguidilla de concursos preventivos en el sector privado argentino que refleja el impacto sostenido de la caída del consumo y el costo del financiamiento sobre las pymes industriales, incluso en segmentos con marca y demanda consolidadas.