Alfajores Del Montañés en Villa Traful: de cocinar tapitas a leña a tener la escritura de sus tierras

Hace cuarenta años, Patricia llegó a esa localidad con su marido y su hijo de dos años. No imaginaba entonces que este rincón cordillerano se convertiría en el lugar donde construiría una vida y un emprendimiento que hoy es sinónimo de identidad local.

La historia tiene una raíz simple y profundamente humana: la necesidad. Corría 1992 cuando, ante una urgencia económica, Patricia Pasaron empezó a probar cocinando tapitas de alfajores en una cocina a leña. Bastó poco tiempo para que descubriera que ahí había algo más que una changa. "Me di cuenta que eso me gustaba, que iba a salir adelante con los alfajores y que iban a pasar a ser mi medio de vida", recuerda. Así fue. Hoy, además, celebra la reciente novedad de tener la escritura de esas tierras donde desarrolló su familia y su empresa: Alfajores Del Montañéz.

Para contar el presente hay que remontarse al pasado. Patricia recuerda que las primeras ventas no fueron en un local con vidriera, sino en la ruta. Ella viajaba hasta Confluencia, donde estaba el Automóvil Club , y seguía hasta Villa La Angostura para vender sus alfajores puerta a puerta. Con el tiempo, el negocio encontró un ritmo: un recorrido mensual por el valle: por Neuquén, Cipolletti, Senillosa, Plottier y Piedra del Águila que continúa hasta hoy, aunque ahora con otra conductora al volante.

Porque esa es otra parte central de esta historia: el relevo generacional. Hoy es la hija de Patricia quien está al frente de la fábrica, con la energía y las ideas nuevas que, según reconoce la propia fundadora, "a todo proyecto le hace falta".

El emprendimiento creció con los tiempos. La pandemia, que tantos negocios golpeó, fue para la marca una oportunidad: abrieron una tienda online y ampliaron su presencia. Hoy los productos llegan a distintos puntos del país, y la propuesta se diversificó con chocolates, licores y dulces. Este año, además, reabrieron una heladería que Patricia supo tener —y cerrar— años atrás.

Compra obligada

Pero más allá de los productos, lo que Patricia describe es un vínculo casi inseparable entre su marca y el territorio. "La gente decía: no te podés ir de Traful sin llevarte alfajores”, y recuerda que esa era la frase que escuchaba una y otra vez cuando los visitantes ingresaban a su local. Esa frase se convirtió en una especie de mito fundacional del negocio y lo que empezó como una anécdota graciosa terminó siendo, en palabras de Patricia, "una realidad".

El capítulo más reciente de esta historia tiene que ver con la tierra. En 1994, dos años después de fundar su emprendimiento, la Provincia del Neuquén le otorgó a Patricia un acta de posesión precaria sobre el terreno donde construyó su fábrica y su casa. Desde entonces pagó por esa tierra y esperó: treinta y dos años gestionando la escrituración definitiva.

Esa escritura llegó finalmente con la gestión del gobernador Rolando Figueroa, quien el lunes de la semana pasada entregó a Patricia la escritura de su propiedad. "Una felicidad enorme", resume la propietaria.

Escritura

La decisión de la Provincia de avanzar con la entrega de escrituras a emprendedores como Patricia, que compraron su tierra y la pagaron durante años no se trata solo de un trámite administrativo: es el reconocimiento de una historia de trabajo, arraigo y construcción de comunidad. Para emprendimientos familiares y productivos como Del Montañés, contar con la titularidad de la tierra significa seguridad jurídica, posibilidad de planificar a futuro y, sobre todo, la certeza de que el esfuerzo de toda una vida tiene un respaldo formal del Estado provincial.

Cuando se le pregunta si Del Montañés seguirá adelante, Patricia no duda: "por supuesto que sí, tiene historia para muchos años". La frase resume bien lo que fue su recorrido: de las tapitas cocinadas a leña a una marca con tienda online y distribución en distintos puntos del país; de la incertidumbre de la tierra prestada a la certeza de la escritura propia; de una fundadora que empezó por necesidad a una hija que continúa por convicción.