Teoría, práctica y más: cómo se prepara la Policía para usar las Taser

Los efectivos iniciaron las capacitaciones y el entrenamiento para poder utilizar las nuevas pistolas.

Ya se preparan los primes oficiales que usarán las Taser.

La Policía de la provincia de Neuquén comenzó esta semana la capacitación de los primeros efectivos que estarán habilitados para utilizar las TASER 10 , las pistolas electrónicas de inmovilización de última generación que incorporó el Gobierno como parte del plan de modernización de la fuerza.

El entrenamiento arrancó el lunes en el polígono de la División Tiro y Defensa Policial y se desarrolla durante cinco jornadas intensivas con grupos reducidos de 20 policías.

Los efectivos deberán aprobar una evaluación final para obtener la certificación que los habilite como operadores.

Según explicó el oficial principal e instructor Juan Manuel Cisterna, el proceso responde a estándares internacionales establecidos por el fabricante de los dispositivos y busca garantizar un uso seguro, legal y profesional.

En qué consiste la formación personalizada de los oficiales

En diálogo con Canal 7, Cisterna explicó que cada curso tiene una duración de cinco días, con jornadas completas de capacitación y un equipo de diez instructores para apenas 20 alumnos.

"Estamos hablando de una capacitación bajo los lineamientos de la empresa TASER, por lo cual se rige bajo estándares internacionales”, aseguró y agregó que “es un entrenamiento muy personalizado, profesional, con un marco teórico, un marco práctico y una evaluación muy rigurosa", señaló. "Estamos hablando de una capacitación bajo los lineamientos de la empresa TASER, por lo cual se rige bajo estándares internacionales”, aseguró y agregó que “es un entrenamiento muy personalizado, profesional, con un marco teórico, un marco práctico y una evaluación muy rigurosa", señaló.

Además del manejo de las TASER 10, los efectivos también reciben instrucción para utilizar las cámaras corporales Axon Body 4, que funcionarán de manera integrada con los dispositivos electrónicos y registrarán cada intervención policial.

Durante la capacitación se abordan los protocolos de actuación, el marco legal vigente y los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y uso racional de la fuerza, además de prácticas supervisadas en distintos escenarios operativos.

Sebastián Fariña Petersen

Qué produce una pistola Taser cuando se dispara

Uno de los aspectos centrales de la capacitación es comprender el funcionamiento del dispositivo. Cisterna explicó que la TASER 10 no dispara proyectiles convencionales sino dos dardos que, al hacer contacto con la persona, transmiten una descarga eléctrica controlada.

"Lo que genera es una contracción muscular inmediata durante cinco segundos. En ese tiempo la persona pierde el control de sus músculos y luego recupera su estado normal", indicó. "Lo que genera es una contracción muscular inmediata durante cinco segundos. En ese tiempo la persona pierde el control de sus músculos y luego recupera su estado normal", indicó.

El instructor aclaró que ese período de cinco segundos está certificado por el fabricante y no puede modificarse. "No produce efectos fisiológicos permanentes ni otras afecciones cuando se utiliza correctamente. La finalidad es inmovilizar temporalmente para controlar una situación de riesgo", sostuvo.

Sebastián Fariña Petersen

Neuquén será la primera fuerza de Latinoamérica con el sistema Taser

Aunque inicialmente se informó que Neuquén sería la primera provincia argentina en incorporar estas armas de baja letalidad, Cisterna hizo una aclaración.

Explicó que otras jurisdicciones, como la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y las policías de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y San Juan, ya utilizan modelos anteriores de pistolas TASER.

La diferencia es que Neuquén será la primera fuerza policial de Argentina y de Latinoamérica en incorporar el ecosistema completo TASER 10, compuesto por los dispositivos de última generación, cámaras corporales Axon Body 4, plataforma digital para gestión de evidencia y simuladores de realidad virtual para entrenamiento.

"Somos la primera policía de Latinoamérica en contar con todo este ecosistema tecnológico. No solamente con el dispositivo, sino también con la plataforma de gestión de evidencia, las cámaras corporales y el sistema de entrenamiento", explicó.

Según indicó, esa infraestructura permitirá registrar automáticamente cada utilización del arma, garantizando la trazabilidad de los procedimientos y fortaleciendo los mecanismos de control.

Cuándo comenzarán a utilizarse en las calles de Neuquén

La implementación será progresiva. "Una vez que tengamos aproximadamente 100 operadores, vamos a estar en condiciones de sacar una primera tanda de dispositivos a la calle", adelantó Cisterna.

Los primeros equipos estarán destinados a Neuquén capital y la zona de periferia, donde también se pondrá en funcionamiento toda la infraestructura tecnológica necesaria para el sistema.

El instructor remarcó que detrás de cada dispositivo existe un importante soporte informático y de conectividad que resulta indispensable para garantizar el funcionamiento del ecosistema completo.

"Van a ver a un policía con una cámara corporal y una TASER, pero detrás de eso hay una enorme infraestructura tecnológica que permite almacenar la evidencia, administrar los equipos y asegurar que todo funcione correctamente", concluyó.