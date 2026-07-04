Un joven atropelló a un policía durante los festejos por el triunfo de la Selección y se dio a la fuga

El conductor fue identificado y detenido horas más tarde. El efectivo sufrió politraumatismos y debió ser derivado a una clínica de San Martín de los Andes.

En medio de la alegría y la euforia por el triunfo de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, un efectivo policial fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga. Horas después, el presunto responsable fue identificado y detenido.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en Aluminé . La víctima fue el sargento ayudante Bernardo Troncoso, quien sufrió politraumatismos y debió ser derivado a un centro de mayor complejidad para realizarse estudios.

De acuerdo con la información oficial, tras el hecho testigos señalaron que el conductor del Volkswagen Gol rojo involucrado sería un hombre oriundo de Zapala. A partir de esos datos, los efectivos iniciaron las primeras tareas de investigación y localizaron el vehículo en una vivienda ubicada en la intersección de avenida RIM 26 y Monseñor Cagliero, donde permanecía oculto en el patio.

Mientras el lugar era vigilado a la espera de una orden judicial, cerca de las 23:30 el sospechoso salió del domicilio y, según el parte policial, comenzó a insultar al personal y a arrojar piedras contra los efectivos, por lo que fue demorado.

Quién es el conductor

El hombre fue identificado como Jorge Ernesto Colombino Rivas, de 26 años. Inicialmente fue trasladado al hospital local para ser examinado por una médica, quien determinó que debía permanecer en observación debido a un cuadro de presión alta. Horas más tarde recibió el alta médica y fue notificado de su detención por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo.

Durante la revisión médica también se dejó constancia de que el detenido presenta hipertiroidismo y que había abandonado el tratamiento hacía un mes. El certificado indicó además que no presentaba lesiones visibles.

Cómo se encuentra el policía atropellado

Según trascendió, el sargento Troncoso tuvo que ser internado en el hospital de Aluminé con un diagnóstico de politraumatismos y un cuello ortopédico. Debido a la complejidad de las lesiones, los médicos dispusieron su traslado a la Clínica Chapelco, en San Martín de los Andes, para realizar una tomografía y otros estudios de mayor complejidad.

Según el certificado médico, el efectivo deberá cumplir al menos siete días de reposo laboral mientras continúa con su recuperación.

El video del episodio no tardó en viralizarse. La secuencia fue compartida en redes sociales por el concejal neuquino Joaquín Eguía, quien cuestionó lo ocurrido y reclamó que los responsables queden detenidos. "Es una vergüenza. Preso al que manejaba y a los que golpeaban a los policías, presos ya", publicó.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación mientras la policía solicitó una orden de allanamiento para secuestrar el Volkswagen Gol que se sospecha que fue utilizado en el hecho, además de realizar una requisa personal al detenido para incautar la ropa que habría utilizado al momento del atropello.