Locura total: inédita persecución policial a los tiros y hasta marcha atrás contra una Hilux terminó en un gran choque

El hecho se registró por la mañana en Valentina Sur. En el operativo intervino una gran cantidad de patrulleros y motos.

Inédita persecución policial a los tiros y hasta marcha atrás contra una Hilux terminó en un gran choque

Una persecución policial a una camioneta Hilux blanca generó gran tensión en el barrio Valentina Sur cuando una multitud de móviles policiales intentaban acorralarla. La secuencia, similar a una escena de película, terminó con un gran choque entre una camioneta gris, un patrullero y la blanca.

De acuerdo a lo relevado por LM Neuquén el siniestro vial ocurrió en calles Choele Choel casi El Dorado, donde se ubica la panadería Blasco. Tras perder el control de la 4x4 el conductor terminó impactando contra un móvil sobre el pasto de la vereda de una casa.

Los frentes de la Hilux y el patrullero terminaron gravemente dañados. Se desconoce si dieron alcance a los conductores, el móvil de las actuaciones y las condiciones de los ocupantes. Policía de tránsito realizaba las pericias de accidentología vial para determinar la mecánica de los siniestros.

Escape con marcha atrás

Un vecino del barrio publicó en sus redes sociales un video de las cámaras de seguridad que captó la temeraria maniobra de escape y la persecución. "Safo el auto de mi cuñado de que no lo choquen", indicó respecto del momento en que los móviles giran en una calle tras los pasos de los fugitivos.

En una singular secuencia, unas diez motos de la Policía giran a toda velocidad, luego, la Toyota Hilux es captada en dirección a la policía. Por este motivo, comenzó a hacer marcha atrás a toda velocidad con una de las puertas abiertas para escapar nuevamente de las autoridades.

A continuación, la Policía se percata de la proximidad de su objetivo y arremeten otra vez para darle alcance. En ese momento un móvil también comienza una marcha atrás que impacta contra un auto particular que circulaba correctamente.