La Policía confirmó que no había antecedentes ni intervenciones por violencia en Villa La Angostura ni en Río Negro. La investigación busca reconstruir qué ocurrió.

Sin denuncias ni alertas previas: qué se sabe de la familia de la niña asesinada en Villa La Angostura

El asesinato de una niña en una vivienda de Villa La Angostura conmocionó a la localidad y abrió una investigación para determinar qué ocurrió dentro de la casa. Uno de los datos que surgió durante las primeras horas de la causa es que no existían denuncias previas por violencia de género vinculadas a la pareja ni intervenciones policiales que anticiparan una situación de este tipo.

El comisario mayor Guillermo Alfaro , director de Seguridad de la Región Lagos del Sur, explicó en diálogo con LU5 que la Policía realizó consultas tanto en los registros locales como en Río Negro debido a que la familia no era oriunda de Villa La Angostura. En ninguno de esos ámbitos encontraron antecedentes de denuncias o actuaciones relacionadas con episodios de violencia anteriores.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando vecinos alertaron a la Comisaría 28° porque una mujer pedía auxilio. Los efectivos se dirigieron rápidamente hacia el domicilio que ella había indicado y encontraron una escena de extrema gravedad.

En el interior de la vivienda estaba la niña, que había sufrido una agresión con un arma blanca y murió como consecuencia de las lesiones. También encontraron al hombre con una seria herida en la zona del cuello y distintos ambientes de la casa presentaban manchas de sangre y un importante desorden.

De acuerdo con el relato inicial aportado por la mujer, todo comenzó con una discusión con su pareja. Por motivos que todavía deben establecerse, el hombre habría atacado a la niña con un arma blanca. La menor sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar.

La mujer logró salir de la vivienda y pedir ayuda. Fue ese pedido de auxilio el que permitió que los policías llegaran rápidamente hasta el domicilio. Para cuando ingresaron, el hombre se había provocado una lesión en el cuello, aparentemente con intención de quitarse la vida.

El hombre permanece internado y detenido

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado inicialmente al hospital de Villa La Angostura. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado posteriormente al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado con custodia policial y en coma inducido.

Alfaro aclaró que todavía no está confirmado si el arma utilizada para provocarse la lesión en el cuello es la misma con la que habría atacado a la niña. Ese punto forma parte de las pericias y medidas investigativas que se encuentran en desarrollo.

La situación judicial también dependerá de la evolución de su estado de salud. El hombre se encuentra detenido, pero primero deberá recuperar la conciencia y encontrarse en condiciones de recibir la notificación de los cargos que se le atribuyan en la causa.

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de la escena y la reconstrucción de los momentos previos al ataque.

La Policía confirmó que no había antecedentes

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la ausencia de antecedentes por violencia. “Al no ser oriundos de Villa La Angostura”, explicó Alfaro, se realizaron consultas en distintos registros para determinar si existían intervenciones anteriores. La respuesta fue negativa.

“No teníamos ninguna intervención judicial previa, no había situaciones de violencia denunciadas”, señaló el jefe policial al referirse a la situación de la familia.

La búsqueda no se limitó a Villa La Angostura. Como la mujer y la niña tenían vínculos con Río Negro y el hombre era oriundo de esa provincia, también se consultaron los registros policiales de ese territorio.

Según confirmó Alfaro, tampoco allí aparecieron denuncias previas ni intervenciones relacionadas con hechos de violencia entre los integrantes de la familia. El dato resulta central para la investigación porque, hasta el momento, no existían registros formales que hubieran advertido sobre una situación de violencia previa en la pareja.

Horror por la muerte de una niña en Villa La Angostura. Gentileza Diario Andino

Una visita que terminó en tragedia

La familia tampoco estaba radicada en Villa La Angostura. De acuerdo con la información aportada por el director de Seguridad de la Región Lagos del Sur, se trataba de una familia ensamblada.

La mujer era oriunda de Pomona, mientras que el hombre había vivido en Lamarque, ambas localidades de Río Negro. Él se había instalado hacía pocos meses en Villa La Angostura y la mujer viajaba junto con la niña para visitarlo de manera esporádica.

La última visita había comenzado el miércoles, cuando la mujer y la niña llegaron a la localidad. Apenas unos días después, el sábado por la tarde, se produjo la violenta secuencia que terminó con la muerte de la menor.

Por ahora, los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante esos días, cómo comenzó la discusión y qué circunstancias llevaron al ataque.

Los agentes secuestraron 156 gramos de marihuana fraccionada y lista para su comercialización.

La mamá de la niña recibe asistencia

La mujer permanece internada en el hospital de Villa La Angostura, donde recibe asistencia luego de la situación que atravesó.

Desde la Policía indicaron que un equipo integrado por psicólogos y trabajadores sociales está acompañándola durante estas horas. Su testimonio será una pieza fundamental para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Alfaro señaló que todavía quedan muchos aspectos por esclarecer. En la escena participaron tres personas: la niña, que murió como consecuencia de la agresión; el hombre, que permanece internado y detenido; y la mujer, que logró salir del domicilio para pedir ayuda y se encuentra atravesando un estado de shock.

Los investigadores deberán esperar también la evolución del hombre para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Mientras tanto, se realizan las pericias sobre la vivienda, el arma blanca y los demás elementos incorporados a la causa. El equipo de Criminalística del Poder Judicial trabaja sobre la escena para determinar cómo se desarrolló el ataque y aportar evidencias que permitan reconstruir los hechos.

La investigación apunta ahora a conocer qué desencadenó la discusión y cómo se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte de la niña. Hasta el momento, uno de los elementos confirmados es que no había denuncias previas por violencia de género ni registros de intervenciones policiales anteriores que involucraran a la pareja, tanto en Villa La Angostura como en Río Negro.