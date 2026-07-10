La solución para ver el partido la Selección Argentina sin delay por $8.500: crecen las consultas

El delay se convirtió en un verdadero problema para ver los partidos mediante plataformas de streaming o aplicaciones de televisión por internet.

Ese fenómeno, conocido popularmente como delay, se convirtió en una de las principales preocupaciones de los hinchas.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 , después de la histórica victoria frente a Egipto, volvió a dejar una escena repetida en miles de hogares: los goles comenzaron a escucharse primero desde la casa del vecino y recién varios segundos después aparecieron en la pantalla del televisor. En los últimos días han aumentado las consultas por una herramienta que podría convertirse en una solución económica.

Ese fenómeno, conocido popularmente como delay , se convirtió en una de las principales preocupaciones de los hinchas que siguen los partidos mediante plataformas de streaming o aplicaciones de televisión por internet.

La situación también quedó reflejada en el comercio electrónico, ya que han aumentado las consultas por lo que sería una solución económica.

Según datos difundidos por Mercado Libre, las búsquedas de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) crecieron 2.112% respecto de las semanas previas al inicio del torneo, impulsadas por usuarios que buscan recibir la señal con la menor demora posible.

El interés por este tipo de dispositivos convirtió a una tecnología tradicional en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026.

¿La verdadera solución al molesto delay?

El motivo principal del fenómeno es el tiempo que tarda la imagen en llegar a cada dispositivo.

Aunque muchos usuarios consideran que todas las transmisiones son simultáneas, la realidad es diferente. Cada plataforma utiliza procesos distintos para captar, codificar, transportar y reproducir la señal, lo que genera diferencias de varios segundos entre una transmisión y otra.

En los partidos de la Selección, esa diferencia puede resultar suficiente para escuchar el festejo de otros vecinos antes de que el gol aparezca en la pantalla.

Las antenas de Televisión Digital Abierta reciben la señal directamente desde las emisoras de aire, evitando buena parte de los procesos de distribución que utilizan las plataformas digitales.

Por ese motivo, suelen ofrecer una latencia menor que los servicios de streaming o las aplicaciones de televisión paga.

Los datos difundidos por Mercado Libre muestran el interés por estos equipos alcanzó su punto más alto el 29 de junio, cuando las búsquedas registraron un incremento de 2.112% respecto de la semana del 11 de mayo, antes del comienzo del campeonato.

Por estas horas las antenas de TDA que ofrecen imagen digital Full HD se pueden conseguir por $8.500.

El Mundial 2026 revalorizó el uso de las antenas de televisión digital abierta entre quienes buscan ver los partidos de la Selección sin retrasos.

En cuanto a las antenas TDA, los modelos disponibles en el mercado continúan siendo una de las alternativas más económicas para quienes buscan reducir el delay.

Se conectan directamente a la entrada de antena del televisor y permiten sintonizar los canales de aire que transmiten los encuentros de la Selección, entre ellos Telefe y la TV Pública.

El delay depende del sistema utilizado para ver el partido

Especialistas en transmisión audiovisual explican que el retraso responde a una sucesión de procesos técnicos inevitables.

La señal debe captarse en el estadio, codificarse, enviarse hacia distintos centros de distribución, volver a procesarse y finalmente llegar al dispositivo utilizado por cada espectador.

Una familia sigue un partido del Mundial 2026 desde su casa con una antena TDA para evitar el delay en la transmisión.

Cada una de esas etapas agrega una pequeña demora. En el caso de las plataformas de streaming, además intervienen mecanismos adicionales destinados a garantizar la estabilidad de la reproducción, lo que puede incrementar todavía más el tiempo de espera.

En términos generales, las transmisiones por Televisión Digital Abierta y los canales de aire suelen ofrecer las menores demoras.

Luego aparecen los servicios satelitales y de televisión por cable tradicional. Las plataformas de streaming, en cambio, suelen presentar las mayores diferencias temporales, aunque esos valores pueden variar según la calidad de la conexión a internet, el dispositivo utilizado y el operador contratado.