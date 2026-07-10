Messi mostró la intimidad de la Selección en pleno entrenamiento para el partido contra Suiza

El capitán de la selección que defiende el título de campeón obtenido en Qatar mostró imágenes del equipo descansando previo al duelo por cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina se prepara para vivir un nuevo duelo apasionante de la Selección argentina ante Suiza por el Mundial 2026 . Se sufrió con el partido con Cabo Verde y Egipto, donde el combinado nacional llegó a mostrarse nocaut por momentos y a punto de ser eliminado del certamen ecuménico. Pero sacó chapa del campeón y avanzó a los cuartos de final.

Las miradas ya están puestas en los que pasará con el seleccionado europeo est e sábado desde las 22 para definir quién pasará a las semifinales . Lo cierto es que mientras tanto, los jugadores le ponen paños fríos al presente y se toman con tranquilidad las horas previas del duelo que promete ser durísimo.

En las últimas horas Lionel Messi mostró una cara distinta en las redes sociales que contrarrestó la emoción vivida en el último duelo. En las fotos que compartió en las redes sociales, se mostró tranquilo y disfrutando del tiempo que comparte con el grupo de la Selección que ha elogiado en más de una oportunidad.

En recuperación física y trabajando pensando en Suiza, la Selección disfrutó algunos minutos distendidos. Descalzos, tomando mates y jugando con el balón sin la presión de los exigentes entrenamientos que realizan jugadores de alto rendimiento.

La letra de "La cuarta estrella": este es el nuevo himno de la Selección Argentina

La ilusión por conquistar un nuevo título mundial crece partido tras partido y la Selección Argentina ya vive uno de los momentos más intensos del Mundial 2026. Con el equipo de Lionel Scaloni clasificado a los cuartos de final, el entusiasmo de los hinchas volvió a hacerse sentir en cada estadio de Estados Unidos y encontró una nueva forma de expresión: "La cuarta estrella", el himno que ya resuena en las tribunas y se convirtió en la banda sonora de la campaña albiceleste.

Como ocurrió durante Qatar 2022 con otros clásicos populares adaptados al fútbol, esta vez los simpatizantes argentinos encontraron una nueva canción que rápidamente trascendió las canchas. No solo se viralizó en las redes sociales y comenzó a escucharse en cada concentración de fanáticos, sino también que es la canción que jugadores y cuerpo técnico cantar a todo pulmón puertas adentro del vestuario.

Cómo nació "La cuarta estrella", el nuevo tema de la Scaloneta

La canción utiliza la reconocida melodía de "No me arrepiento de este amor", uno de los grandes éxitos de Gilda, y fue creada por Pablo Quintana, más conocido en el ambiente musical como Palmito Música. Hincha de Rosario Central, el músico logró viajar al Mundial 2026 luego de superar distintos obstáculos y actualmente trabaja junto a la TV Pública generando contenidos relacionados con la participación argentina en la Copa del Mundo.

En una entrevista concedida a La Nación, Quintana explicó cómo surgió la idea de adaptar el clásico de la cantante tropical para convertirlo en un nuevo himno futbolero: "Pensé sobre qué canción se podía hacer y elegí a la reina de la cumbia. Agarré la primera frase y, a partir de ahí, empezó a bajar el resto de la letra", explicó. El resultado fue una composición que conecta rápidamente con el sentimiento de los argentinos, mezclando recuerdos recientes, historia y la esperanza de volver a celebrar un campeonato del mundo. La cuarta estrella, hace referencia inmediata al título conseguido por la Selección Argentina en Qatar 2022 y proyecta el deseo de repetir la conquista en Estados Unidos. Uno de los pasajes que más fuerza tomó entre los hinchas expresa: "Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez".

La letra también incorpora una mirada hacia el pasado al recordar la frustración del Mundial disputado hace 32 años en suelo estadounidense, cuando el equipo liderado por Diego Maradona no pudo levantar el trofeo. Esto sucedió debido a que, el 25 de junio de 1994, tras el partido con Nigeria, Maradona fue seleccionado para un control antidoping que dio positivo. Allí la FIFA excluyó al futbolista de la competencia y lo suspendió por 15 meses.

De esa manera, el tema une distintas generaciones de futboleros y transforma ese recuerdo en un nuevo impulso para el presente de la Scaloneta. También, es la forma de pensar que Diego Armando Maradona siempre está presente en el corazón argentino y en todos los rincones de la selección.

El festejo de la selección argentina en el vestuario.

El estribillo que ya domina las tribunas del Mundial 2026

El tramo final de la canción es el que mayor repercusión consiguió entre los fanáticos argentinos. Allí se mezclan el sentimiento patriótico, el reconocimiento a Diego, una vez más, el legado de Lionel Messi y el anhelo de conquistar una nueva Copa del Mundo. El estribillo dice: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón". Con esas palabras, el canto resume gran parte de las emociones que atraviesan a los simpatizantes durante esta Copa del Mundo, consolidándose como uno de los fenómenos más representativos de la competencia.

La letra completa de "La cuarta estrella"

Para quienes todavía no aprendieron el nuevo himno que acompaña a la Selección Argentina durante el torneo internacional 2026, esta es la letra completa:

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.