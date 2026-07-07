Mundial 2026: con Argentina vs. Suiza confirmado, así quedaron los cuartos de final y cuándo se juegan

Argentina y Suiza se sumaron a los clasificados y definirán un lugar en semis. Este jueves comienza a disputarse una nueva ronda.

Suiza será el rival de Argentinas en los cuartos de final.

El cuadro de cuartos de final del Mundial 2026 quedó prácticamente definido tras una jornada de martes cargada de emociones. Argentina le dio vuelta un partido para el infarto a Egipto y le ganó 3 a 2 en Atlanta. Por su parte, Suiza venció por penales a Colombia tras igualar 0 a 0 en Vancouver, dos resultados que confirmaron los últimos dos clasificados a la ronda de los ocho mejores.

El triunfo argentino fue histórico. Tras ir perdiendo 2 a 0, a falta de once minutos comenzó la remontada. Con un gran centro de Lionel Messi y el cabezazo de Cuti Romero para descontar. Luego, el propio Messi capturó un rebote en el área para igualarlo. Cuando todo parecía que el partido se iba al alargue, una contra que finalizó con un exquisito pase a la cabeza de Lautaro Martínez para que Enzo Fernández ponga cifras finales: 3-2.

En el otro cruce martes, Suiza superó a Colombia y se metió entre los ocho mejores contra todos los pronósticos. Tras igualar en un partido muy parejo con los cafeteros, el conjunto helvético fue más efectivo desde el punto penal y sigue en camino.

El lunes, ya habían sellado su clasificación España con el gol de Mikel Merino para eliminar a Portugal que también marcó la una despedida histórica de Cristiano Ronaldo de los mundiales. Al cierre de la jornada, Bélgica no tuvo piedad con Estados Unidos y lo goleó 4-1.

El fin de semana ya había dejado dos golpes fuertes. Noruega eliminó a Brasil con un 2-1 construido sobre un doblete de Erling Haaland, la gran sorpresa del certamen. Inglaterra sufrió, pero superó 3-2 a México en el Estadio Azteca, con dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane. Antes, Marruecos había aplastado 3-0 a Canadá y Francia eliminó 1-0 a Paraguay

Cuartos de final del Mundial 2026: días, horarios y sedes

La agenda de la próxima ronda, con horarios de Argentina, quedó así:

Jueves 9 de julio — 17.00: Francia vs. Marruecos (Boston)

Viernes 10 de julio — 16.00: España vs. Bélgica (Los Ángeles)

Sábado 11 de julio — 18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami) | 22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City)

El duelo entre franceses y marroquíes es una revancha de la semifinal de Qatar 2022, mientras que España-Bélgica enfrenta a dos de los equipos más goleadores del torneo. Noruega, que volvió a un Mundial tras 28 años, buscará seguir haciendo historia ante la Inglaterra de Thomas Tuchel.

Argentina y Colombia tendrán un duelo cargado de historia, que tiene hito histórico una final muy reciente: Copa América 2024, con victoria albiceleste 1 a 0 en la prórroga. Los últimos dos enfrentamientos fueron por eliminatorias: triunfo cafetero en Barranquilla (1-0) y empate en el Monumental (1-1).