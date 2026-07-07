Mundial 2026: el FBI investiga a la AFA de Chiqui Tapia en Estados Unidos

Mientras Claudio Chiqui Tapia festeja el presente de Argentina en el Mundial 2026, el FBI ya había puesto la mira en la AFA.

En pleno Mundial 2026 , una investigación judicial en Estados Unidos puso el foco sobre las operaciones financieras de la AFA . Las autoridades federales convocaron al empresario Guillermo Tofoni para aportar información sobre movimientos de más de 300 millones de dólares realizados a través de cuentas y sociedades radicadas en ese país, en una causa que también alcanza al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia .

Según información que trascendió a la prensa, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA .

La reunión fue presencial, se extendió durante algo más de dos horas y formó parte de una investigación preliminar más amplia que las autoridades federales llevan adelante para determinar si las operaciones realizadas por la entidad madre del fútbol argentino mediante b ancos y sociedades radicadas en Estados Unidos pueden haber configurado delitos bajo jurisdicción norteamericana.

La existencia de este paso clave en la investigación sobre el destino de los fondos multimillonarios del fútbol argentino fue anticipada este martes por el diario La Nación. La relevancia de la noticia cobra un espesor singular porque se da mientras Tapia y la cúpula de la AFA permanecían en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina durante el Mundial.

Chiqui Tapia, en el Mundial 2026.

La posibilidad de que la investigación alcance a dirigentes de la AFA también comenzó a tomar fuerza. Ante la consulta de Infobae sobre una eventual citación, una de las fuentes respondió: "Y... están todos acá". En ese escenario, Claudio "Chiqui" Tapia permanece en Estados Unidos gracias a una autorización excepcional concedida por el juez Diego Amarante, ya que enfrenta una restricción para salir del país en el marco de una causa por presuntas irregularidades en el manejo de más de 19.000 millones de pesos correspondientes a fondos tributarios y previsionales.

Cómo avanza la investigación en Estados Unidos

La investigación sobre las operaciones financieras internacionales de la AFA quedó en manos de tres fiscales federales especializados en delitos económicos: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Por el momento, no existen imputaciones ni una causa penal formal, ya que el objetivo es reconstruir el circuito del dinero, identificar a los involucrados y determinar si hay elementos suficientes para abrir una investigación criminal bajo la legislación estadounidense.

Mientras avanzaban las primeras medidas, Claudio "Chiqui" Tapia permanecía en Estados Unidos siguiendo la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026. También se encontraba en ese país el empresario Javier Faroni, vinculado a la sociedad que administró contratos internacionales de la AFA. La citación de Guillermo Tofoni coincidió con la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a los cuartos de final.

Javier Faroni, responsable de Tourprodenter, el agente de cobro exclusivo de los contratos en el exterior de la AFA.

La estrategia de la AFA en Miami

Horas antes de la citación, el Interamerican Institute for Democracy organizó en Miami el seminario "Fútbol, corrupción y justicia", centrado en el denominado "AFAgate" y en las presuntas irregularidades financieras vinculadas a la entidad.

La AFA respondió enviando al encuentro a Tomás N. Regalado y al abogado Mariano Lizardo, quienes rechazaron las acusaciones y remarcaron que las investigaciones no implican culpabilidad. Ambos sostuvieron que cualquier controversia debe resolverse en la Justicia argentina y cuestionaron que el debate se realizara en Estados Unidos. Con el avance del FBI y el Departamento de Justicia, ese encuentro pasó a ser visto como la primera respuesta pública de la AFA ante un caso que comenzó a tomar dimensión internacional.

El circuito del dinero que analiza la Justicia

La investigación del Departamento de Justicia y el FBI se centra en la estructura financiera utilizada para gestionar los contratos internacionales de la AFA tras el Mundial de Qatar. En el foco aparece TourProdEnter LLC, la empresa designada para administrar esos ingresos, cuyos movimientos pasaron por al menos cinco bancos de Estados Unidos.

La documentación analizada revela transferencias millonarias entre cuentas, ingresos de patrocinadores internacionales y giros hacia sociedades con escasa actividad comercial. Además, los investigadores detectaron un esquema de movimientos rápidos de fondos y empresas con características similares, información que ya forma parte de expedientes abiertos tanto en Argentina como en Estados Unidos.

El edificio central del FBI, Estados Unidos.

El próximo paso en la investigación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca reconstruir el recorrido de los fondos vinculados a los contratos internacionales de la AFA, identificar a las sociedades involucradas y determinar si existieron maniobras que puedan constituir delitos bajo la legislación estadounidense. La declaración de Guillermo Tofoni marca el inicio de una etapa clave, en la que los fiscales recopilan documentos, registros y testimonios antes de definir si corresponde abrir una investigación criminal formal.

Mientras la AFA insiste en que las medidas no implican responsabilidades y defiende la legalidad de las operaciones, los denunciantes sostienen que el volumen de dinero, la utilización de múltiples sociedades y la compleja estructura financiera justifican una investigación profunda. El caso ya dejó de ser un conflicto comercial para convertirse en un expediente seguido de cerca por las autoridades federales de Estados Unidos.