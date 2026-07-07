El Gobierno reformó el Registro Automotor: cuáles son los cambios en los trámites y los aranceles

El plan apunta a digitalizar el sistema registral y crea una nueva unidad para calcular el costo de las gestiones.

El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el Registro Automotor y avanzar hacia un sistema completamente digital.

El Gobierno nacional puso en marcha un proceso de transformación del Registro de la Propiedad del Automotor con el objetivo de avanzar hacia un sistema completamente digital. Se modifica la forma de realizar los trámites , la reorganización de los registros seccionales y un nuevo mecanismo para calcular los aranceles que deberán pagar los usuarios.

Las medidas fueron oficializadas mediante las resoluciones 306 y 308 del Ministerio de Justicia , publicadas en el Boletín Oficial. Ambas normas forman parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor , una estrategia que busca modernizar el funcionamiento del sistema y reducir la dependencia de la documentación en papel.

Además, el Gobierno creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) , una nueva unidad de referencia que será utilizada para establecer el valor de los distintos trámites registrales en todo el país.

La reforma representa un nuevo paso dentro del proceso de digitalización impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya había incorporado herramientas como el Legajo Digital Único (LDU), el Certificado Digital Automotor (CDA), el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV).

Cómo será el nuevo sistema digital para los trámites del automotor

El objetivo del plan es reemplazar progresivamente el esquema tradicional basado en expedientes físicos, atención presencial y registros organizados por jurisdicción territorial. La intención es construir un sistema digital integrado que permita realizar los principales trámites desde cualquier punto del país mediante plataformas electrónicas.

Con ese esquema, los usuarios podrán validar su identidad de manera electrónica, presentar la documentación requerida en formato digital, efectuar los pagos correspondientes, firmar electrónicamente los formularios y seguir el estado del trámite por internet hasta la emisión de la documentación definitiva.

La reforma del Registro Automotor prevé cambios en los trámites, la organización de las oficinas y el cálculo de los aranceles.

Otro de los ejes consiste en la digitalización de los legajos históricos que actualmente permanecen archivados en papel dentro de los registros seccionales.

La reforma también contempla una mayor interoperabilidad entre los distintos organismos públicos que intervienen en los procesos registrales.

Qué cambios habrá en los registros automotores

La iniciativa también prevé una reorganización gradual de la red de registros seccionales, integrada actualmente por más de 1.500 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional.

El Gobierno explicó que esa reorganización acompañará la expansión del sistema digital, aunque aclaró que seguirán existiendo oficinas de atención presencial destinadas a quienes necesiten asistencia para realizar los trámites o presenten dificultades para acceder a herramientas tecnológicas.

Según los fundamentos de la resolución, el propósito es ofrecer un sistema registral más accesible, con procedimientos unificados y una estructura administrativa adaptada al funcionamiento digital.

El Ministerio de Justicia sostiene que estas modificaciones permitirán agilizar los tiempos de gestión, reducir costos operativos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios vinculados con el registro de automotores. Además, la normativa modifica el esquema mediante el cual se liquidan los ingresos de los encargados de los registros seccionales.

A partir de la implementación del nuevo régimen, percibirán el remanente de la recaudación una vez descontados los costos correspondientes a los trámites realizados y a los insumos utilizados durante cada período.

Qué es el MRPA y cómo se calcularán los nuevos aranceles

Junto con la reforma del sistema registral, el Gobierno creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA). Esta nueva unidad será utilizada como referencia para calcular el valor de todos los aranceles aplicables a los trámites registrales relacionados con vehículos.

La medida entrará en vigencia el 4 de agosto. El valor inicial del MRPA fue fijado en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), índice elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A partir de esa fecha, el monto será actualizado cada cuatro meses tomando como referencia la cotización de la UVA correspondiente al día hábil anterior al inicio de cada período.

La resolución también establece que, cuando el valor resultante no sea múltiplo de diez pesos, se aplicará un redondeo al múltiplo de diez inmediatamente inferior.

Además, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) dispondrá de un plazo de veinte días hábiles para presentar al Ministerio de Justicia una propuesta con la clasificación de todos los trámites y la cantidad de módulos que corresponderá aplicar en cada uno de ellos.