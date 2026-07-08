"Un minuto de silencio": el anuncio de un piloto en medio de un vuelo tras el triunfo de Argentina

Los pasajeros de un vuelo vivieron un momento inédito. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

El inédito momento que se vivió en el vuelo de JetSmart se viralizó en redes sociales.

Tras la victoria de la Selección Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, se viralizaron videos de la celebración de los jugadores y los hinchas en diversos puntos del país. En medio de los festejos, un grupo de pasajeros de un vuelo presenciaron el particular anuncio del piloto.

El inédito momento que se vivió en el vuelo de JetSmart se viralizó en redes sociales, donde se pudo ver y escuchar a varios pasajeros haciendo la cuenta regresiva cuando faltaban segundos para que termine: "Ya está, ya está", repetían.

Fue en ese momento cuando el capitán a cargo del vuelo , tomó el micrófono y sorprendió a todos con un anuncio cargado de humor. Mientras el partido llegaba a su final, en la cabina del avión también seguían con atención el resultado.

"Estimados pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio para Egipto, que está muerto", dijo por los altoparlantes. Rápidamente comenzaron los gritos de los pasajeros, expectantes a la victoria albiceleste.

El video generó miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la reacción del piloto y el clima de celebración que se vivió a bordo. La ocurrencia desató las risas, los aplausos y los festejos de los pasajeros, que celebraron la clasificación de Argentina.

El tremendo festejo de la Selección Argentina en el vestuario

Tras una remontada épica contra Egipto, luego de ir perdiendo 2-0 y marcar tres goles en 13 minutos, Argentina festejó desaforadamente. El desahogo de los jugadores fue muy fuerte, y la fiesta continuó en el vestuario.

Nicolás Otamendi, uno de los históricos del plantel, que está disputando su cuarta Copa del Mundo, prendió la cámara para que los hinchas vean el festejo del equipo en la intimidad.

En el video, compartido por el zaguero central, que ingresó en los últimos minutos para aguantar el partido cuando ya el Cuti Romero no podía seguir, se lo ve prender la cámara antes de iniciar el fuerte festejo.

Los jugadores comenzaron a cantar y saltar, al ritmo de "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina...". El plantel ahora descansará hasta el sábado, cuando jugará con el ganador de Colombia y Suiza.

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También la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (@afaseleccion), compartió en sus redes que la canción "La cuarta estrella" se consolidó como el himno de este Mundial.

El tema comenzó a circular en redes sociales durante los primeros días del torneo y rápidamente se transformó en un fenómeno entre los simpatizantes argentinos. Lo que empezó como un video compartido entre usuarios terminó sonando en banderazos, fan zones, tribunas y hasta en el propio vestuario de la Selección.

"Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez", se escucha en las primeras entonaciones.