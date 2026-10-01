Se disparan los precios para ir al partido de despedida de Messi: puede costar más de $1.265.000

La última vez que Messi vistas la camiseta de la Selección Argentina será el próximo 6 de octubre. Los precios de los vuelos y pasajes de colectivo.

El último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina ya genera una enorme expectativa entre los hinchas y se convirtió en un fenómeno turístico. Pero presenciar este evento histórico tiene sus costos, y más aún cuando se trata de viajar desde el interior.

De cara al “último baile de Leo”, que será el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, la demanda de traslados aéreos y terrestres registró un incremento exponencial. El fenómeno por estar presente en la despedida del campeón del mundo en Qatar cobró especial fuerza en el transporte aerocomercial.

Según relevamientos de portales especializados, el interés en pasajes aéreos desde Rosario —ciudad natal del astro— experimentó un alza interanual cercana al 5000% . A nivel federal, el promedio de búsquedas domésticas hacia las terminales porteñas subió un 122%, con picos notorios en destinos como Jujuy (230%), San Rafael, Neuquén y Salta (215%), y Tucumán (200%).

En el segmento terrestre, las consultas de servicios en ómnibus con cabecera en Retiro para las 48 horas previas al partido aumentaron un 64% en comparación con igual período de 2025, un registro extraordinario frente a la pauta habitual del 2% que exhibe el sector para esta época del año.

Desde Plataforma 10 precisaron que el 5 de octubre concentró cerca del 66% del total de las averiguaciones, reflejando la intención masiva de arribar a la capital federal en la víspera del evento.

La curva de interés se aceleró drásticamente en dos momentos clave: tras la oficialización del partido a mediados de septiembre y, de forma definitiva, con la venta de entradas a partir del día 24. Desde varias agencias turísticas señalaron que la colocación de localidades para el estadio transformó las averiguaciones previas —que habían crecido un 565% en consultas— en compras efectivas de tickets aéreos, las cuales repuntaron un 150%.

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE) confirmaron una marcada concurrencia de pedidos procedentes de lugares como San Juan, Córdoba y Rosario, además de paquetes solicitados por simpatizantes de países vecinos y del extranjero decididos a participar de la jornada histórica.

Cuánto cuesta presenciar la despedida de Messi de la Selección

Para quienes buscan estar presentes en el “último baile” de Leo Messi, el viaje a Buenos Aires implica sumar varios gastos además de la entrada al estadio. La distancia y el lugar de partida hacen que el costo final varíe considerablemente entre los hinchas y fanáticos del gran ídolo argentinos.

Telam

En ese sentido, los paquetes turísticos con traslado de ida y vuelta y tres noches de hotel tres estrellas tienen precios muy diferentes según la provincia de origen. La opción más económica parte desde Rosario, mientras que quienes viajen desde Neuquén pagarán el costo más alto.

Para quienes viajan desde Rosario, el valor parte de los $447.528 por pasajero, mientras que el costo asciende a $932.064 para los pasajeros que salen desde Salta. En el caso de quienes parten desde la provincia de Neuquén, el monto llega a $1.265.465.