Antonela Roccuzzo con un vestido para el infarto: muy ajustado al cuerpo y con tajo

La empresaria y pareja de Lionel Messi cautivó a todos con una vestimenta atractiva en un evento de una marca de cosméticos. Las fotos.

Roccuzzo con un vestido para el infarto: muy ajustado al cuerpo y con tajo

Una vez más, Antonela Roccuzzo volvió a ser un faro en la moda mundial. Causó revuelo y recibió un sinfín de elogios por una vestimenta que fue admirada por muchos de sus seguidores, en su cuenta donde tiene cerca de 42 millones de seguidores.

En un posteo que recibió cerca de 800 mil 'me gusta', la empresaria brilló con un vestido largo que fue digno de admiración. "Mis favoritos por Anastasia Bevery Hills ", dijo sobre la marca de cosméticos que lució en un evento mientras acompañaba el lanzamiento de nuevos productos, dejando claro que están disponible a la venta.

Antonela fue elegante con su vestimenta. Lució un vestido largo con el que demostró su glamour que también se destaca más allá de su estilo street style que suele mostrar en su vida cotidiana.

La pareja de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, mostró un vestido largo, color bordó, de mangas largas y una silueta ajustada que marcó su trabajada figura física. No fue un vestido sencillo, sino que mostró detalles drapeados del torso y con un nudo especial en el frente.

El tremendo accesorio con el que marcó tendencia hace un mes

Antonela Roccuzzo se convirtió en una referente de la moda, con cada detalle que incrusta en sus looks o combinaciones que generan importantes repercusiones en las redes sociales. Con su cuenta de más de 42 millones de seguidores, la pareja de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, se convirtió en una palabra autorizada en el ambiente.

Hace apenas algunas semanas la empresaria estuvo presente en el US Open Night, realizado en Nueva York, con un look sencillo a simple vista, atractivo y con distintos accesorios de lujo que le dieron una impronta que se sumó a su imponente figura.

Cómo fue el look de Antonela

Roccuzzo optó por llevar un conjunto total white, formado por un top de líneas simples y pantalón pierna ancha, una vestimenta sencilla con la que sorprendió. Por encima de la parte alta, lució una campera track Jacket de la marca de las tres tiras de la cual es embajadora al igual que su pareja.

Sin embargo, más allá de esto, hubo un detalle que sobresalió: una minicartera de Hermés, siendo quizás el accesorio más destacado de look. La clave estuvo en su color verde, que irrumpió y le dio color a una propuesta minimalista.

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Para el evento de tenis mostró en la parte baja sandalias negras de taco y con pequeñas joyas plateadas.

Las fotos del look