El próximo mes llegará con una combinación que impactará de lleno en cinco signos en particular. Cómo afectará en el plano económico y cuáles son las claves para afrontarlo.

Horóscopo chino: cuáles son los signos que serán favorecidos en el dinero durante octubre

Octubre tendrá una combinación particular, entendiendo que mientras tanto el año pasa por la energía del Caballo de Fuego, lo cual es asociado con el movimiento, iniciativa y acción. A su vez, se verá afectado por el alcance del mes del Perro de Tierra, asociado con estabilidad, estructura y dar el paso en proyecto que se estaban formando o quedaron en pausa. Por lo tanto, varios signos del horóscopo chino se verán alcanzados.

Para cinco signos podría ser una etapa favorable para ahondar en las ideas y tomar decisiones al respecto. Este período tendrá impacto en materia laboral y económica, orden financiero, entre otros aspectos.

Podría ser un período que contenga una energía de mayor estabilidad y posibilidades de crecimiento. El Conejo y el Perro crean una relación de armonía conocida como las "seis armonías", lo que se interpreta como una sociedad que demuestra apoyo, cooperación y vínculos que pueden abrir puertas.

Podría ser un momento para ordenar cuentas, retomar un proyecto pausado o empezar a delinear otro que está en etapa de planificación. Todo esto en el plano económico.

Clave: la constancia. Podría favorecer el crecimiento que se forma paso a paso.

Puede ser un mes interesante para aquellas personas que trabajan de forma independiente o buscan un ingreso adicional.

Tigre

Tendrá una conexión fuerte con la energía de octubre. Tigre, Caballo y Perro forman la conocida combinación de las tres armonías de Fuego, lo que puede potenciar la iniciativa y el movimiento característicos de este signo.

En lo laboral y económico, será una etapa de ganas de avanzar, presentar una propuesta, darle inicio a un proyecto o tomar una decisión que se venía aplazando.

Que el entusiasmo no se transforme en impulsividad. Las decisiones relacionadas con dinero necesitan de un análisis sobre condiciones, riesgos y posibilidades concretas.

Podría ser una oportunidad para transformar una idea en acción.

Caballo

Es su año dentro del zodíaco chino, tratándose además del Caballo de Fuego. Octubre suma la presencia del Perro, que forma junto con Tigre y Caballo una de las combinaciones tradicionales de armonía.

Podría ser un escenario de mucha actividad, con nuevos proyectos, propuestas laborales, emprendimientos o cambios.

Podría ser un momento para animarse a mover algo que estaba estancado en el plano económico. Esa energía de expansión podría requerir de un gasto importante de dinero.

Buen momento para hacer crecer recursos sin descuidar la forma de administrarlo.

Mono

Etapa para mostrar capacidad de adaptación, encontrar alternativas e identificar oportunidades que pueden pasar desapercibidas por otros.

Podría favorecer, en el plano económico, a quienes tienen proyectos propios, actividades independientes o buscan un segundo ingreso.

Podría abrirse una posibilidad que al principio parezca pequeña: diálogo, contacto u otras formas. Recomendación: prestar atención a esos movimientos y no descartar rápido una idea simplemente porque aún no tiene una forma definitiva.

Una oportunidad pequeña puede convertirse en grande con el paso del tiempo.

Gallo

Podría ser un período favorable. El foco principal está en el trabajo, la organización y la posibilidad de obtener resultados a partir de actividades paralelas.

Sería un período importante para ordenar un emprendimiento, analizar una estrategia laboral o volver retomar una idea que podría ser un segundo ingreso económico.

La precisión y la capacidad de organización pueden ser clave en este mes.

Algunas oportunidades pueden necesitar tiempo para afianzarse.