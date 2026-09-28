La reconocida astróloga reveló cómo será la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre para cada uno de los signos.

Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 28 de septiembre: qué dice tu horóscopo

La reconocida astróloga Jimena La Torre lanzó sus predicciones para cada uno de los signos, en las cuales reveló cómo será la semana del este lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre.

"La Luna llena puede traer noticias de un amor del pasado y despertar emociones que creías superadas", dice la reconocida astróloga.

"La Luna llena potencia tu atractivo y te permite manifestar el amor con mayor seguridad", contó sobre este signo.

Carta de la suerte: "El Emperador . Dar afecto y protección a quienes amas puede fortalecer tus vínculos y hacerte sentir muy valorado", dijo. "Escuchar antes de actuar": qué le ocurrirrá en el amor a cada signo del Zodíaco del 14 al 18 de septiembre, según Jimena La Torre

Géminis

En sus predicciones, Jimena contó cómo serán lo días para este signo. "La Luna llena potencia tu capacidad para expresar sentimientos y lograr que te escuchen", contó.

Carta de la suerte: " El Mago . Hablar desde el corazón puede abrir caminos, disipar dudas y afianzar una relación importante", alegó.

Cáncer

"La Luna llena intensifica tus emociones y puede generar sentimientos contradictorios", explicó.

Carta de la suerte : "La Sacerdotisa. Evitar reaccionar desde el humor del momento te ayudará a recobrar la calma y cuidar tus vínculos".



Leo

Para este signo, destaca: "La Luna llena fortalece tu deseo de cuidar y proteger a quienes amas".

Carta de la suerte : "El Sol. Compartir momentos con la familia y la pareja puede darte seguridad emocional y renovar la felicidad dentro de tu hogar", contó sobre la clave. Venus entra en Escorpio y algunos signos sentirán fuertes cambios en el amor: cuáles son



Virgo

"La Luna llena puede ayudarte a reconocer quién desea construir algo verdadero contigo", esbozó.

Carta de la suerte: "L a Emperatriz. Compartir proyectos y mirar hacia el futuro fortalecerá un vínculo que tiene posibilidades de crecer".

Libra

En su publicación, cuenta: "La Luna llena trae decisiones afectivas que pueden marcar finales y nuevos comienzos".

Carta de la suerte: " Los Enamorados . Elegir con certeza a quienes merecen tu energía te ayudará a recuperar el control de tu vida amorosa".

Escorpio

"La Luna llena despierta el amor y favorece momentos de felicidad compartida", explicó.

Carta de la suerte: " El Mundo . Disfrutar sin analizar cada emoción puede ayudarte a reconocer el valor de una relación que tienes enfrente".

Sagitario

"La Luna llena trae una renovación emocional y puede devolver alegría a tu vida amorosa".

Carta de la suerte: "La Rueda de la Fortuna . Abrirte a lo que suceda favorece nuevos romances o una etapa más entusiasta dentro de tu pareja".

Capricornio

"La Luna llena puede revelar luchas de poder dentro de tus vínculos", confiesa.

Carta de la suerte: " La Fuerza. Hablar con firmeza y poner límites claros te ayudará a cerrar lo que no funciona y cuidar tu bienestar emocional".

Acuario

"La Luna llena te ayuda a terminar una situación afectiva donde ya no te sientes libre".

Carta de la suerte: " La Estrella. Escuchar a quienes te aman y buscar acuerdos puede abrir una etapa mucho más equilibrada para tu futuro".

Piscis

"La Luna llena potencia tu confianza y te ayuda a reconocer cuánto has avanzado en el amor".