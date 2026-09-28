Alejandro Stoessel contra Lali: el tuit que resurgió tras el show con Tini en River

Lali invitó a Tini a cantar en su último show de "No vayas a atender cuando el demonio llama" y la peluca de Tini se interpretó como un "palito" a su papá.

Tini Stoessel sorprendió a los fans de Lali Espósito en su show en River y su presentación recordó un polémico tuit de Alejandro Stoessel contra la ex Casi Ángeles.

Fue la peluca lila la que despertó todo tipo de especulaciones y revivió el "lore" que se generó en 2013 cuando ambas artistas daban sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. El color de pelo elegido fue rápidamente relacionado por los usuarios con una polémica publicación que su padre había hecho en 2013.

“¿Sabés cómo se dice LALI al revés...? LILA, porque es casi Violetta ” , había escrito el productor en aquel momento cuando empezaba a marcarse cierta rivalidad en las redes entre lalistas y tinistas.

La presentación de Tini se leyó, entre los fanáticos, como un "palito" a su padre con quien, según trascendió, no tiene la mejor de las relaciones tras la auditoría por su patrimonio. Asimismo, se puso fin a una grieta pop que ocupó los portales del espectáculo durante más de 13 años.

La "grieta" se selló definitivamente con la presentación de Tini en el último show de Lali en el Estadio River con su "No vayas a atender cuando el demonio llama". De hecho, la Triple T le dedicó unas hermosas palabras a su colega coronando una buena amistad entre ellas.

"Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos", escribió Tini en su Instagram junto a una serie de fotos de la noche del sábado en River y de las pruebas de sonido y ensayos.

"Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas", continuó.

"Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mi. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre", cerró su posteo que tuvo más de millones de "me gusta".

Así fue el show de Lali y Tini junto a Marilina Bertoldi

El encuentro entre Tini y Lali tuvo además un fuerte componente emocional. Tini apareció vestida de novia y juntas interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, y “1Amor”.

También hubo otro momento que generó repercusión: cuando ambas besaron en la boca a Marilina Bertoldi, como un homenaje al momento que protagonizaron Madonna y Britney Spears en los MTV Video Music Awards.