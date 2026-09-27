Mica Viciconte habló de su primera noche de sexo con Fabián Cubero: "¿Te elongo?"

La ex Combate aseguró que se produjo un percance en medio de la acción que los obligó a hacer una pausa.

Mica Viciconte sorprendió al contar una insólita anécdota que vivió con Fabián Cubero durante los comienzos de su relación. En una emisión de La Jugada, el streaming de Telefe, la influencer recordó cómo fue aquella primera vez y reveló el inesperado inconveniente que atravesó el exfutbolista. La situación ocurrió en pleno momento íntimo y terminó generando una pausa antes de que ambos pudieran continuar.

La historia surgió cuando la panelista mencionó que su pareja había sufrido un fuerte calambre durante aquel encuentro. “La primera vez con mi pareja, él se acalambró. Yo lo conté ”, relató. Ante la sorpresa de sus compañeros, aclaró que la molestia apareció cuando ya estaban en plena intimidad: “No, ya estábamos en situación ”. Según explicó, durante la previa comenzó a notar que el exjugador estaba por sufrir una contractura muscular.

Al advertir lo que estaba sucediendo, la madre de Luca se preocupó y decidió preguntarle si se encontraba bien. “Estábamos en la previa y en un momento yo siento que, viste cuando estás por tener el calambre, que lo sentís”, explicó. Cuando él le confirmó que tenía una molestia, ella tuvo una inesperada reacción: “ Ahí yo le dije: ‘¿Estás bien?’. ‘Me da calambre’ , me responde, a lo que le dije: ‘¿Te elongo?’ ”. La frase provocó las risas y la sorpresa del resto del equipo.

Mica Viciconte reveló que Fabián Cubero, su pareja, "se acalambró" en su primera vez con ella. https://t.co/XXK39CTROk pic.twitter.com/e4xQ6a9dmd — MDZ Online (@mdzol) September 25, 2026

Cómo se resolvió el inconveniente que tuvo Fabián Cubero

La situación tuvo una explicación concreta: Cubero venía de disputar un partido de fútbol, por lo que el esfuerzo físico habría favorecido la aparición del calambre. “Él venía de un partido, por lo que era probable que se fuera a acalambrar”, contó la integrante del programa. El exfutbolista decidió entonces detenerse para estirar el músculo y aliviar la molestia. “Él me dijo: ‘No, no, no, no’. Se estiró un poco, qué sé yo”, recordó, antes de contar que finalmente pudieron retomar el encuentro.

No es la primera vez que la pareja comparte aspectos de su vida privada en televisión y streaming. En junio, Viciconte también había revelado que ambos comenzaron terapia individual después de atravesar un período de mucho estrés y distintas situaciones personales. Sin embargo, los dos interrumpieron las sesiones después de algunas consultas. La mediática contó incluso que ninguno le avisó al otro de inmediato que había dejado el tratamiento. Entre confesiones y anécdotas, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena.