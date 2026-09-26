Quiénes son los argentinos que podrían ganar un Emmy Internacional 2026

La ceremonia del 23 de noviembre en Nueva York definirá finalmente quiénes se llevarán los reconocimientos en los Premios Emmys Internacionales de esta edición.

La televisión internacional se prepara para una nueva edición de uno de los eventos más importantes de la industria audiovisual, los Premios Emmys . La ceremonia reunirá en Nueva York a figuras y representantes de distintas producciones de todo el mundo, en una jornada que pondrá el foco en los trabajos que lograron destacarse durante el último año .

Este miércoles 23 de septiembre se conocieron las nominaciones para la 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales , cuya ceremonia se realizará el próximo lunes 23 de noviembre en Nueva York . Entre los candidatos aparecen producciones argentinas y un reconocido actor nacional.

El evento buscará reconocer lo más destacado de la televisión y el cine internacional, también, contará con la presencia de más de mil ejecutivos vinculados a la radiodifusión, la producción y la distribución. Todos ellos participarán de una celebración que tendrá como protagonistas a las producciones nominadas y a sus respectivos equipos .

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia con un comunicado lleno de tristeza.

Ricardo Darín, nominado por El Eternauta

Uno de los nombres argentinos que logró ingresar entre los candidatos de esta edición es Ricardo Darín, quien recibió una nominación en la categoría Mejor actuación masculina por su trabajo en El Eternauta. La producción argentina competirá en esta categoría con otros tres intérpretes internacionales: Javier Cámara, nominado por Yakarta; Ian Roberts, por A kind of madness; y Bobby Schofield, por Unforgivable. La presencia de Darín vuelve a poner a una figura argentina entre los principales reconocimientos de la ficción internacional, esta vez a partir de una producción que despertó gran repercusión.

Las series argentinas nominadas

Además de la candidatura de Ricardo Darín, Argentina tendrá representación en otras categorías de los Emmy Internacionales 2026. En el rubro Comedia aparece División Palermo – Temporada 2, que competirá por el reconocimiento junto a Man vs Baby, Old Dog, New Tricks y Vir Das: Fool Volume.

Por otra parte, en la categoría Drama fue nominada la serie Menem. Allí deberá enfrentarse a Mil golpes, Carême y Real Kashmir Football Club (2025). De esta manera, Argentina tendrá presencia en una nueva edición de los Premios Emmy Internacionales con dos producciones nominadas y Ricardo Darín entre los candidatos a Mejor actuación masculina.