Los mejores y peores vestidos en la alfombra roja de los premios Emmy 2026

El reconocido premio anual tuvo una nueva edición este lunes celebrada en Los Ángeles. Los looks más llamativos, en fotos.

Los premios Emmy tuvieron una nueva edición este lunes con una fuerte presencia de celebridades que se llevaron las miradas con looks imponentes que fueron destacados por fotógrafos que presenciaron la alfombra roja .

El Peacock Teather de Los Ángeles fue el escenario de la 78.ª edición donde se hicieron presente distintos actores, guionistas y productores del mundo cinematográfico, entre otros. Desde Nicole Kidman, pasando por Selena Gómez que mostró un vestido dorado, Macaulay Culkin, luciendo un look 'total white' cortado con zapatos negros, Colman Domingo, que se llevó aplausos con un traje marrón claro, que mostró solapas amplias, camisa negra y corbata fucsia