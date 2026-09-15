GH promete una final ajustada según los sondeos realizados en las redes sociales, pero tiene como favorita a una candidata. Quién es.

Encuesta Gran Hermano 2026: quién será la ganadora de este miércoles 16 de septiembre, según el sondeo en redes

Gran Hermano prepara su final luego de un largo período desde su debut realizado a fines de febrero del corriente año con dos candidatas que todavía batallan, incluso hoy el día de la final , para quedarse con el premio: Yisela ' Yipio' Pintos y Solange Abraham , las dos aspirantes al título en una nueva edición de GH que tendrá nuevamente una ganadora en el certamen argentina.

Luego de la eliminación de Charlotte Caniggia del certamen , las redes sociales se colmaron de encuestas que anticipan el resultado de una edición histórica. Distintos cuestionarios en referencia a esta definición, dan como ganadora a una de las dos finalistas que cerrarán las puertas del reality .

Según las encuestas extraoficiales en las redes, la uruguaya ' Yipio ' es la máxima candidata a quedarse con el certamen, lo que podría significar el tercer título consecutivo que se va a Uruguay (Bautista Mascia en 2023/24 y Santiago 'Tato' Algorta en 2025).

En X (ex Twitter), algunas encuestas afirman resultados victorioso para Pintos por números cercanos al 55% y, en algún caso, casi sumando el 70% de los votos. Por su parte Sol llega a cosechar en distintas encuestas un máximo del 47%, a excepción de un sondeo que la marca con el 68% de los votos.

Las encuestas que presagian la ganadora

Charlotte Caniggia fue eliminada y la gran final de Gran Hermano será entre Sol y Yipio este miércoles

Charlotte Caniggia quedó eliminada este lunes de Gran Hermano: Generación Dorada y se quedó con el tercer puesto del reality. La mediática fue la menos votada por el público en el versus final que la enfrentó a Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos, y tuvo que dejar la casa de Telefe a pocos días de la definición más importante de la temporada.

La gala arrancó con las tres últimas participantes en placa. La primera en bajarse fue Yipio, quien celebró efusivamente con su clásico festejo del "angelito" al conocer que el público la salvaba. Yipio lleva semanas siendo una de las jugadoras con mayor respaldo de distintos fandoms y llegó a la final como una de las favoritas. De esta manera, el último versus quedó entre Charlotte y Sol, en una definición que lejos estuvo de ser tranquila.

Charlotte se despide de la competencia en el tercer lugar



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Antes de conocerse el resultado, el clima dentro de la casa ya estaba cargado. Sol le preguntó a Charlotte directamente: "¿Vos querías un versus?", en un enfrentamiento que resumió la tensión que habían acumulado en las últimas horas.

La reacción de Sol generó rechazo en Caniggia, que no esperaba esa actitud en un momento tan decisivo. Los fanáticos decidieron que Caniggia no continuara en carrera y su sueño de llegar a la última gala quedó trunco.

Sol se mete en la gran final y Charlotte se despide en el tercer puesto



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La gran final de Gran Hermano: Generación Dorada será entre Sol y Yipio este miércoles

Con la eliminación de Charlotte, quedó definido el duelo final: Yipio vs. Sol, dos jugadoras con perfiles muy distintos que protagonizaron el reality desde ángulos opuestos. Yipio, la uruguaya que se convirtió en una de las figuras más queridas del programa, y Sol Abraham, participante de trayectoria que ya había pasado por Gran Hermano en 2011 y que en esta edición llegó hasta la última noche.

La eliminación de Charlotte cierra un ciclo extenso. La mediática había ingresado a la casa como una de las figuras más reconocidas de la temporada y protagonizó momentos de alta repercusión a lo largo de la competencia. Su salida, en el último tramo antes de la final, con cruces fuertes con sus compañeras en las horas previas, dejó un cierre agitado para su participación.

Este miércoles 16 de septiembre, las participantes conocerán los castings de cada una y podrán revivir cómo fue el comienzo de su recorrido dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Luego, Santiago del Moro ingresará a la casa para mostrarles todo lo que ocurrió afuera durante su estadía en el reality. Finalmente se conocerá el nombre de la ganadora y la nueva campeona de esta edición.