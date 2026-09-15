Quién es Yipio, la standupera que va por otro triunfo de Uruguay en Gran Hermano

De ganar el reality se convertirá en la tercera participante uruguaya que se alza con el título de Gran Hermano de manera consecutiva. En 2024 fue Bautista Mascia y, en 2025, Tato Algorta.

La final de Gran Hermano: Generación Dorada está cada vez más cerca. Yipio Pintos se convirtió en una de las favoritas del reality que llegará a su fin el miércoles 16 con la uruguaya enfrentando en un versus a Solange Abraham. Cada una tiene su fandom, pero Pintos quiere mantener el triunfo uruguayo en la reciente edición.

La participante es una comediante uruguaya que encontró en el stand up su principal forma de expresión. Su ingreso al reality se presentó como un desafío personal y una oportunidad de sumar nuevas historias a su carrera.

A sus 40 años, Yipio ganó popularidad en la casa y su alianza con personajes como Andrea del Boca la convirtió en una de las elegidas por el público para llegar a las instancias finales. Su ingreso a la competencia lo definió como una posibilidad de "hacer cosas nuevas después de cumplir cuarenta años" y aseguró, el 23 de febrero - fecha en la que abrieron las puertas de la Generación Dorada- que "me encantaría ser la primera gorda uruguaya en ganar Gran Hermano".

Su objetivo está cada vez más cerca y después de más de 200 días, la jugadora podría convertirse en la campeona de la edición especial. Su fandom es fiel y superó tres versus picantes: el primero con Cinzia, luego con Brian Sarmiento y el último con la chilena Pincoya, la gran favorita hasta ese momento.

Su paso por el reality tuvo momentos de alegría y otros no tanto como su repentina salida el 6 de mayo cuando un llamado al confesionario cambió su estadía en la casa. Gran Hermano le anunció que su mamá estaba atravesando un problema de salud que la obligó a romper el aislamiento.

La pareja de la uruguaya le indicó a la producción del reality de Telefe que se requiere la presencia de Yipio en el exterior para que pueda hacerse cargo de la situación de su madre a pesar de que su problema no sea de gravedad.

“Aunque lo solicite tu pareja, la decisión es absolutamente tuya”, le explicó Gran Hermano a la comediante, la cual tuvo que dar el paso al costado por no contar con más gente que su novio para que la ayude.

Su salida fue una de las más comentadas ya que muchos usuarios en redes sociales no creían que se tratara de un tema de salud, sino de un beneficio brindado para tener información del afuera que le serviría más tarde en la competencia. Lo cierto es que tres semanas después de su salida, la jugadora fue la más votada en El Repechaje y volvió.

Desde ese momento se terminó convirtiendo en la favorita del público y, las últimas encuestas, la dan cómodamente cómo ganadora del reality. De ganar, será la tercera uruguaya en llevarse el título ya que en la edición 2024 lo hizo Bautista Mascia y en 2025, Santiago "Tato" Algorta.