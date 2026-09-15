Sorpresa por quién reemplazará a L-Gante en MasterChef Celebrity

El cantante, imputado por presuntas amenazas con armas de fuego, fue dado de bajo por Telefe. Había sido el primer confirmado al reality.

La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity ya arrancó. Telefe ya hizo el lanzamiento de la promoción en sus redes sociales y confirmó, al mismo tiempo, quién es la nueva figura que reemplazará a L-Gante .

El cantante había sido el primer confirmado de la temporada, pero decisiones de último momento decidieron desvincularlo del programa a días de comenzar con las grabaciones. Según informó Paula Varela en Intrusos , L-Gante quedó fuera del programa luego de ausentarse de actividades importantes relacionadas con la producción del ciclo.

La periodista explicó que el cantante no se presentó a la producción de fotos del reality ni a una reunión posterior que también era considerada relevante para el proyecto.

Estas actitudes llevaron a Telefe a tomar la decisión de bajarlo del reality y llamar a Mike Amigorena como su reemplazo. El programa arrancará en breve con Wanda Nara como conductora y el jurado estará conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Mike en teatro: su salida de La cena de los tontos

El actor protagonizó junto a Laurita Fernández y Martín Bossi la exitosa comedia La cena de los tontos - que llegará en noviembre a Neuquén - ahora con Gustavo Bermúdez.

En diálogo con Jeremías Sierra para Mediodía Bien Arriba, el ciclo de Carlos Monti en la TV Pública, Mike Amigorena aclaró que, si bien no es amigo de Laurita Fernández y Martín Bossi, eso no influyó en su apartamiento de La Cena de los Tontos en el teatro El Nacional.

"No soy un tipo que hace amigos al toque, pero de ahí a desvincularme porque no me llevo bien... no", afirmó. A su vez, reconoció que le sorprendió quedar afuera del proyecto de un momento al otro: "Yo pensé que tiraba un poco más, pero tiene lógica que preparen a una persona ahora y no en octubre cuando el elenco se va de vacaciones".

"Yo tomé una decisión y respeto también lo que resolvió la producción. Fue algo de común acuerdo", agregó.

Por último, Mike Amigorena aseguró que estaba cómodo con su personaje en la obra, pero que busca encaminar su carrera por otro lado: "Me tira más la música, lo performático. Y a esta altura de mi vida priorizo el deseo y la liviandad", dijo en aquel momento por lo que generó sorpresa su participación en un reality de cocinas.