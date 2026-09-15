Por qué echaron a L-Gante de Masterchef: el motivo de Telefé

A pocos días del comienzo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Telefe decidió desvincular a L-Gante del reality de cocina. La noticia fue anticipada en Intrusos y luego confirmada por el propio canal a través de sus redes sociales.

La nueva edición de MasterChef Celebrity todavía no comenzó y ya atraviesa una inesperada modificación en su lista de participantes. Según informó Paula Varela en Intrusos , L-Gante quedó fuera del programa luego de ausentarse de actividades importantes relacionadas con la producción del ciclo.

La periodista explicó que el cantante no se presentó a la producción de fotos del reality ni a una reunión posterior que también era considerada relevante para el proyecto. De acuerdo con lo relatado durante el programa, desde el entorno del artista argumentaron que existían motivos de salud. “Dijeron que tenía un tema de salud . Lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir porque se descompuso”, detalló Varela al referirse a los motivos que habrían sido comunicados a la producción.

La decisión de Telefe con L-Gante

Durante la emisión de Intrusos, Paula Varela señaló que desde Telefe ya habían comunicado la salida del cantante de MasterChef Celebrity. Frente a esa información, Adrián Pallares decidió intervenir y planteó una interpretación más directa sobre lo ocurrido: “Ella lo dice de una forma cuidadosa pero la realidad es que Telefe lo echó. Por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo”, sostuvo el conductor.

La situación generó repercusión debido a la cercanía del estreno de la nueva temporada del reality gastronómico. La incorporación de L-Gante había despertado interés desde el anuncio del elenco, por tratarse de una figura de fuerte presencia en el mundo de la música y las redes sociales.

Qué había dicho el entorno del cantante

Mientras comenzaban a circular las versiones sobre la desvinculación, Luis Perdomo, amigo personal de L-Gante, había salido a negar que existiera un conflicto con la señal. Incluso aseguró que la relación entre el artista y Telefe atravesaba un buen momento. Sin embargo, Paula Varela mantuvo su información y afirmó que el canal ya le había confirmado la decisión de retirar al cantante del concurso.

Finalmente, pocas horas después de que la versión fuera difundida en televisión, Telefe comunicó oficialmente en sus redes sociales la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity, confirmando así el cambio en el elenco antes del esperado estreno.