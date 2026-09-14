Armas, amenazas y un contrato caído: el peor día de L-Gante que terminó con su casa allanada

Mientras la Policía irrumpía en su vivienda por una grave denuncia, el cantante recibió otra dura noticia que lo aleja sorpresivamente de la televisión.

Armas y un contrato caído: el peor día de L-Gante que terminó con su casa allanada

Un lunes para olvidar para Elián Valenzuela , conocido como L-Gante . Mientras la Policía Bonaerense ejecutaba este mediodía tres allanamientos en su contra en General Rodríguez por una causa de amenazas agravadas con armas de fuego, trascendía también que el cantante quedó definitivamente afuera de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality conducido por Wanda Nara en Telefe . Dos noticias que llegaron juntas y que pusieron al referente de la cumbia 420 en el centro de la escena por razones muy distintas.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y apuntan a dos viviendas dentro del country Terravista y a un domicilio particular de la misma localidad. La causa involucra a Valenzuela y a personas de su entorno familiar.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba un inmueble sobre la calle 25 de Octubre. Según su relato, el conflicto comenzó cuando fue interceptada por un hombre apodado "El Oso", señalado como tío del cantante, quien la habría amenazado y exigido que abandonara la propiedad bajo el argumento de que le pertenecía a L-Gante.

Días después, según la denuncia, el propio Valenzuela se presentó en el lugar acompañado por un grupo de personas que irrumpieron por la fuerza e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en la propiedad para exigirles nuevamente que se fueran.

Tras la denuncia, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) analizaron cámaras de seguridad de la zona y reconstruyeron el recorrido de los vehículos utilizados durante el episodio. Con esos elementos, la Justicia autorizó los tres procedimientos. La causa está a cargo de la UFI N° 10, conducida por la fiscal María Florencia Toscano.

Este lunes por la noche aún persistían las diligencias y no se había informado si fueron secuestradas armas u otros elementos.

L-Gante afuera de MasterChef Celebrity: diferencias económicas y una baja inesperada

En paralelo a los procedimientos judiciales, se confirmó que L-Gante no será parte de MasterChef Celebrity. Su nombre había sido anunciado como uno de los participantes del ciclo y su presencia se daba prácticamente por confirmada, al punto de que había aparecido en los primeros materiales de difusión del programa. Sin embargo, en los últimos días surgieron diferencias que frustraron el acuerdo.

"No se llegó a un acuerdo con él y no va a ser parte de esta temporada", confirmaron desde prensa de Telefe.

Ante las consultas recibidas, queremos informar que

L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity. — TelefePrensa (@Telefeprensa) September 14, 2026

Fuentes del canal descartaron que haya habido una pelea con Wanda Nara y señalaron que el motivo central estuvo relacionado con las condiciones económicas de la contratación: las partes no lograron ponerse de acuerdo y decidieron no continuar.

Las primeras señales del conflicto habían aparecido cuando las imágenes de L-Gante comenzaron a desaparecer silenciosamente de las publicaciones promocionales del programa en redes sociales.

No es la primera vez que el cantante enfrenta problemas legales. En 2023 estuvo detenido más de cuatro meses por una causa por amenazas y tenencia de armas antes de recuperar la libertad y retomar su carrera. Este lunes, la historia volvió a cruzar el mundo del espectáculo con el de la Justicia, con un allanamiento en su domicilio y una baja de televisión como protagonistas simultáneos de una jornada que difícilmente pase desapercibida.