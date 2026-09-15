Tini Stoessel mostró en sus redes sociales la exigente rutina de entrenamiento que realiza durante su gira por México y Costa Rica.

La rutina completa en el gimnasio de Tini Stoessel: 5 ejercicios y un entrenamiento muy exigente

Tini Stoessel volvió a compartir imágenes de su vida cotidiana en redes sociales y sorprendió al mostrar parte de su entrenamiento . Mientras continúa con su gira por México y Costa Rica, la cantante reveló los ejercicios de fuerza que forman parte de su preparación física.

En medio de una etapa de gran exposición pública por la disputa familiar vinculada con los derechos de sus shows y su patrimonio, Tini Stoessel decidió mostrar otra faceta de su presente. A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista reunió diferentes momentos de su recorrido profesional y dejó un espacio para enseñar cómo es parte de su rutina en el gimnasio.

Las imágenes permitieron conocer algunos de los ejercicios que realiza para trabajar distintos sectores del cuerpo. Su entrenamiento combina peso libre, máquinas y movimientos destinados a fortalecer brazos, hombros, abdomen, piernas y espalda.

Los cinco ejercicios que mostró Tini Stoessel

Uno de los movimientos que aparece en el video es el curl de bíceps con mancuernas, un ejercicio enfocado principalmente en los brazos. Se realiza flexionando los codos para acercar las pesas hacia los hombros y regresando luego de manera controlada a la posición inicial. La carga puede modificarse de acuerdo con el nivel de entrenamiento.

Para fortalecer la zona media, Tini realiza flexiones abdominales sobre una colchoneta. El ejercicio implica elevar el torso y las rodillas y busca trabajar especialmente los músculos abdominales. La ejecución controlada resulta importante para evitar que el impulso reemplace el trabajo muscular.

La cantante también incorporó el press militar con mancuernas, que realiza sentada sobre un banco. Desde la altura de los hombros, lleva las pesas hacia arriba extendiendo los brazos y después vuelve lentamente al punto de partida. Además de los hombros, el movimiento requiere la participación de otros músculos del tren superior para estabilizar el cuerpo.

Piernas, glúteos y espalda

Otro de los ejercicios elegidos son las estocadas o zancadas hacia adelante con mancuernas. El movimiento consiste en avanzar con una pierna, flexionar ambas rodillas y regresar a la posición inicial. Se trata de un ejercicio que trabaja principalmente piernas y glúteos, además de exigir coordinación y equilibrio.

Por último, Tini mostró el tirón de polea alta, conocido como Lat Pulldown, realizado en una máquina multifunción. El movimiento consiste en llevar la barra desde la parte superior del equipo hacia el pecho y regresar de forma controlada. Es una alternativa destinada principalmente al trabajo de espalda y dorsal ancho, aunque también intervienen los brazos.

La rutina de fuerza de Tini

De esta manera, el entrenamiento que la artista decidió compartir combina mancuernas, banco, colchoneta y máquinas para trabajar diferentes grupos musculares. Mientras continúa con sus compromisos profesionales y su gira internacional, Tini Stoessel mostró así una parte de la preparación física que acompaña su actividad cotidiana, con una rutina variada que incluye ejercicios para brazos, hombros, abdomen, piernas y espalda.