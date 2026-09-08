Tini Stoessel mostró su look valuado en más de 10 mil dólares: la espectacular campaña para Gucci

Tini Stoessel volvió a ser noticia después de compartir en Instagram una producción de fotos que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Tras finalizar su tercer show de Futttura en México y en medio del escándalo familiar que involucra a su padre, la cantante decidió mostrar una de sus facetas más vinculadas con la moda .

La artista protagonizó una sesión de fotos en la habitación del hotel donde se hospedó luego de su presentación en Monterrey, durante la noche del lunes 7 de septiembre. Frente a un enorme ventanal con vista a la ciudad, sobre la cama, en un sillón y junto a un espejo, Tini lució distintas prendas y accesorios de Gucci cuyo valor total supera los 10 mil dólares.

A primera vista, el conjunto elegido por Stoessel parecía sencillo y clásico : una remera blanca de manga corta combinada con leggings negros. Sin embargo, cada una de las piezas pertenecía a la colección Primavera de Gucci, marca de lujo con la que la cantante trabaja desde hace tiempo.

“La colección Primavera de Gucci establece un nuevo lenguaje de siluetas, texturas y materiales, fusionando la innovación con una visión sólida. La inspiración de los años 90 equilibra la elegancia y la sensualidad discreta en prendas que realzan la figura y que se adaptan tanto al día como al aperitivo”, señala la descripción oficial de la colección.

Cuánto cuesta el look de Tini Stoessel

Entre las prendas que utilizó, Tini llevó una remera blanca de punto de nylon elástico sin costuras, ceñida a la cintura, cuyo valor es de 1150 dólares. La combinó con leggings negros con talón abierto de la misma confección, publicados por la marca a 1200 dólares. Para otra de las fotografías, la cantante cambió el top y eligió una prenda negra de cuello alto y manga larga, valuada en 1500 dólares. Pero los accesorios fueron los grandes protagonistas de la producción. Stoessel completó el outfit con los stilettos Donna de charol negro, de 10 centímetros, cuyo precio es de 1220 dólares.

Además, llevó dos carteras Gucci. Una de ellas fue la Jackie Slim blanca con aplique dorado, confeccionada en piel granulada y con un tratamiento pensado para darle un aspecto vintage. El modelo tiene un valor de 2450 dólares. La segunda cartera fue todavía más llamativa por su precio: 5500 dólares. Se trata de un diseño de malla metálica, pensado especialmente para looks nocturnos, con cadena plateada y el clásico detalle de la doble G de la firma italiana.

El detalle que llamó la atención en medio del conflicto familiar

Los valores de las prendas adquirieron una particular relevancia debido a una de las versiones que circularon alrededor del conflicto entre Tini Stoessel y sus padres. Según esa versión, la cantante habría intentado comprar una cartera en una tienda de lujo y, al momento de pagar, le habrían informado que no contaba con fondos disponibles en su tarjeta.

En las imágenes que compartió ahora, Tini completó el estilismo con lentes de sol, varios aros dorados y plateados y un peinado hacia atrás con gel, recogido en un rodete. Para cerrar el look, eligió labios rojos. La publicación tuvo una gran repercusión en Instagram y superó los 700 mil “Me gusta”. Entre los comentarios se destacaron los de su prometido Rodrigo De Paul, su amiga Carola Gil y Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, quienes no tardaron en reaccionar ante las fotografías de la cantante.