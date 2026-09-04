Santiago Maratea no pudo disimular y confirmó su romance con Tini Stoessel.

En medio de la crisis familiar y financiera que atraviesa Tini Stoessel , el influencer Santiago Maratea salió a respaldarla públicamente y habló de las versiones que lo relacionaban sentimentalmente con la artista años atrás.

Durante su paso por el programa Mano a mano con Luis Novaresio (A24), el influencer respondió con humor a los rumores: “No estoy con Tini. Hay una chica que me tiene muy enamorado. Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor con todo lo que le está pasando”.

El periodista insistió sobre las versiones que lo vinculaban a Tini Stoessel y Santi Maratea repitió la frase que le dijo el conductor. “No pasó ni volverá a ocurrir”, disparó mientras sonreía ante cámara. Tras la insistencia, Maratea aclaró: “No sé… fue hace mucho tiempo”. Ante esa respuesta, Novaresio retrucó divertido: “Ah, viste que sí”. El influencer explicó: “No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce y le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando”.

Por otro lado, este jueves, al aire de LAM, Ángel de Brito contó qué dijo Tini Stoessel sobre el escándalo familiar en el que se ve envuelta. “Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, expuso la artista en el mensaje que le mandó al periodista. Y agregó: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

Para dejar en claro que era la palabra de la protagonista de la noticia, el conductor remarcó que estaba reproduciendo mensajes enviados directamente por la cantante. “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, insistió. Luego, volvió a referirse a la disputa judicial que comenzó con la auditoría a Alejandro Stoessel. “Cuando el padre le devuelve toda la información, ella siente que le devuelve una parte, que no es toda la información; entonces le reclama que ahora le pase todos los años del trabajo. Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones”, añadió De Brito sobre la disputa judicial.

Aseguran que la mamá de Tini Stoessel la obligó a borrarse estos tatuajes

El escándalo entre Tini Stoessel y sus padres, principalmente con su papá Alejandro Stoessel por la auditoría interna que inició la artista para conocer su patrimonio, abrió una nueva ventana. Esta vez, en el mundo del espectáculos se puso bajo la lupa distintos cambios que atravesó Tini en su cuerpo, principalmente con los tatuajes.

Entre la información trascendida, se conoció una hipótesis la cual alega que la reconocida artista habría actuado bajo la presión de su madre para borrar o cambiar los diseños en su cuerpo por cuestiones estéticas. Ante esta situación, los análisis exhiben los cambios evidentes que se vieron en el cuerpo con respecto a estos diseños. Tini tenía un diseño ubicado en la cara externa de su brazo izquierdo, que hacía referencia al símbolo de paz, una obra que se tatuó junto con su amiga Carola Gil. Si bien tendría como trasfondo otro significado, la señal de la "V de la victoria" podía ser emparentado con un partido político del territorio nacional.

Otro de los dibujos que aparecían en su cuerpo era la frase “All you need is love” en la muñeca, como también un corazón en el dedo anular y el símbolo de la paz ubicado en la nuca. Según dijo Connie Ansaldi en LAM, Mariana Muzlera, mamá de Tini, le contó que estaba haciendo que se borre los tatuajes. Más allá de estas versiones, la cantante alegó en un video publicado en Youtube en 2017, habló del tatuaje que se hicieron con Carola como un error de la juventud: “Miren el error que cometimos y ahora estamos viendo qué solución buscarle”.

Por su parte, la periodista Marina Calabró habló al respecto: "Hablarle a una chica mayor de edad y obligarla a borrarse tatuajes, con lo que duele, llama la atención. Es su cuerpo, derecho, decisión".