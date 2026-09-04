Horóscopo: ¿qué esperar para tu fin de semana del 4 de septiembre, según tu signo del zodiaco?

Este fin de semana, marcado por Mercurio en Virgo , invita a prestar atención a los cambios post-eclipse , ¿cómo afecta a cada signo del zodiaco ?

El Sol continúa su recorrido por Virgo , y se potencia debido a que Mercurio , planeta de la comunicación, se encuentra en Virgo , lo que será importante la forma de transmitir. Un período de tránsito para los signos .

Con el efecto del eclipse de Luna Llena aún resonando, es momento de procesar los cambios, principalmente en los que signos mutables que son atravesados con mayor fuerza: Géminis , Virgo , Sagitario y Piscis .

Marte (tu regente) sigue su recorrido por Cáncer en la base emocional de tu carta y durante el fin de semana se unirá en cuadratura con Saturno el signo. Esta combinación podrá a prueba la paciencia , debido a la posible aparición de límites inesperados a tus proyectos. Un obstáculo no es una derrota.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) se despide de Libra y dejando la enseñanza de escuchar, sonreír y ser amable, recursos que parecen simples pero son valiosos y que pueden destrabar discusiones difíciles y tensas. Cabe recordar que la diplomacia se entrena.

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Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) sigue su recorrido en Virgo y conectará este fin de semana en cuadratura con la Luna en tu signo. Puede ayudar a decodificar de forma gradual qué impacto dejó el eclipse de Luna llena. A su vez, será importante para detectar qué decisiones empiezan a ser innegociables. No te apures a dar un sentido racional, empezá a sentirlo.

Ascendente en Cáncer

Probablemente aún se sienta el impacto del eclipse de Luna llena en Piscis. Por su parte, Marte (planeta de la acción) en tránsito por tu signo conecta en cuadratura con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries. Esto puede significar un freno a cosas que hasta ahora venían con cierta fluidez. Será necesario comprenderlo para no frustrarse ante la primera situación. A veces las cosas llevan más tiempo.

Ascendente en Leo

El recorrido del Sol (tu regente) por Virgo es una mega oportunidad para ordenarte, mejorar hábitos y valorar la importancia de la organización diaria. A su vez, el tránsito de Júpiter (planeta de la expansión) en tu signo hace que se mantenga el entusiasmo y propone que sintonice en las cosas que le da sentido a tu vida.

Ascendente en Virgo

El Sol y Mercurio (tu regente) en Virgo generan reacciones en tu faceta más metódica y analítica. Es posible que estés con una mirada hipercrítica con las que haces y, a veces, puede ocurrir que la exigencia te juegue en contra de lo deseado. Todavía resuena el impacto del eclipse de Luna llena en Piscis en la zona de tu carta natal enfocada a la pareja.

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Ascendente en Libra

Venus (tu regente) se despide de tu signo el 10 de septiembre. Aprovechar la última parte del período de su vibración seductora y guardar la sensación de confianza en vos. Por otro parte, la cuadratura de Marte (planeta de la acción) en Cáncer con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries puede exponer actitudes infantiles que es preferible revisar. Como consejo, no le eches la culpa al pasado.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) sigue su recorrido por los primeros grados de Acuario en la parte asociada al hogar, la pertenencia y la familia de tu carta natal. A pesar de que recién empieza (Plutón estará veinte años en Acuario), podría ser interesante un análisis sobre cómo estás en los últimos meses con el aspecto familiar y hogareño. Aceptar la incomodidad es el primer paso.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo. Probablemente estás sintiendo el impacto del tránsito que enaltece las ganas de enfocarte en tus proyectos personales, concentrar la energía en la parte creativa y artística. Este fin de semana la Luna transita por Géminis, tu eje complementario, y realiza una activación en la zona de la pareja en tu carta. Animate a escuchar tus dudas.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y durante el fin de semana conecta en cuadratura con Marte en Cáncer, el eje complementario. Puede que sean días de más fastidio y reactividad en cuanto a lo psicológico. Saber esto será importante para poner atención a tu propia susceptibilidad y empezar a ponerle un freno a la postura defensiva. Podés poner un límite sin maltratar.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) atravesará el último fin de semana en el que mantiene su marcha directa en Géminis debido a que el 10 de diciembre comenzará a retrogradar hasta febrero de 2027. Es necesario saberlo para para apresurar algunas decisiones y resoluciones que con el tiempo será más difícil más difícil asumir.

Ascendente en Piscis

Es posible que aún esté presente el efecto del último eclipse de Luna llena en tu signo. Es posible que sea muy evidente con algo que tenes que terminar: un vínculo, un hábito, un trabajo, un modo de relacionarte con uno mismo. La temporada de Virgo, el eje complementario de este signo, mantendrá activa la zona asociada a la pareja de tu carta. Será una gran oportunidad para cuidar una relación y buscar la reconexión emocional. Ejercitá tu memoria.