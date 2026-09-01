"Luna de la Cosecha" en septiembre 2026: cuándo llega la luna llena más esperada del año y cómo usar su energía

Una des lunas más esperada en el calendario está próxima a llegar para impactar en la energía de los distintos signos. Uno por uno, cómo serán los próximos días.

Con el paso de los días, se acerca aún más la Luna de la Cosecha , una de las más esperadas y que normalmente llega en septiembre pero que, cada tres años, puede aparecer en octubre. Un período clave para distintos signos que podrán sacar provecho de la energía que tiene este evento astrológico .

La también llamada Luna del Maíz, Luna de la Cebada, Luna del Vino, Luna Cantora, caerá en Piscis durante septiembre mientras que en octubre será de Aries . El prestigioso medio Farmers Almanac, una tradición cultural famosa que se fundó hace 208 años en Estados Unidos, precisamente en 1818, dio detalles sobre este evento.

Este evento no tiene una fecha fija en el calendario, aunque es la más cercana al equinoccio de otoño (cerca del 22 al 23 de septiembre en el hemisferio norte), un punto que provoca una variación entre mediados de septiembre y principios de octubre, aunque depende de la fase lunar del año.

La tabla quinquenal sobre las fechas de la Luna de la Cosecha, según el almanaque

Más allá de esta lista, se debe comparar la hora exacta del pico con el Calendario de Lunas Llenas de la zona horaria local.

Luna de la Cosecha 2026: viernes 26 de septiembre de 2026 (Luna en Piscis, Sol en Virgo)

viernes 26 de septiembre de 2026 (Luna en Piscis, Sol en Virgo) Luna de la Cosecha 2027: Miércoles 15 de septiembre de 2027 (Luna en Piscis, Sol en Virgo)

Miércoles 15 de septiembre de 2027 (Luna en Piscis, Sol en Virgo) Luna de la Cosecha de 2028: Martes, 3 de octubre de 2028 (Luna en Aries, Sol en Libra; año de Luna de la Cosecha en octubre)

Martes, 3 de octubre de 2028 (Luna en Aries, Sol en Libra; año de Luna de la Cosecha en octubre) Luna de la Cosecha 2029: sábado 22 de septiembre de 2029 (Luna en Piscis, Sol en Virgo; coincide casi con el equinoccio).

sábado 22 de septiembre de 2029 (Luna en Piscis, Sol en Virgo; coincide casi con el equinoccio). Luna de la Cosecha de 2030: Jueves 12 de septiembre de 2030 (Luna en Piscis, Sol en Virgo)

Qué dice el prestigioso medio Farmer's Almanac sobre la energía de la luna

"En cada luna llena, la Luna se encuentra en el signo opuesto al Sol. Una Luna de la Cosecha de septiembre sitúa a la Luna en Piscis mientras el Sol transita por Virgo, el clásico eje de los sueños y los detalles: la imaginación en un extremo, la lista de tareas en el otro", dice.

Luego, agrega: "Una Luna de la Cosecha de octubre cambia al eje Aries-Libra: la acción y el yo en un extremo, la relación de pareja y el equilibrio en el otro. Las notas que se detallan a continuación, signo por signo, se refieren a la versión más común de septiembre en Piscis; en un año de octubre en Aries, aumenta la acción y disminuye la ilusión".

Las energías de la Luna de Cosecha según el signo zodiacal

El reconocido medio mencionado anteriormente, profundizó en cada signo.

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril

"La Lunade la Cosecha ilumina el rincón de descanso y renovación de tu carta astral, Aries. La semana de la Luna Llena en Piscis es ideal para relajarte después de un verano ajetreado, dormir hasta tarde y dejar que un proyecto que ha estado generando mucha presión durante meses se desarrolle con calma. Todo aquello que te ha estado agotando silenciosamente merece ser expresado ahora, en un ambiente relajado. En un año Aries en octubre, la atención se centra directamente en ti, una oportunidad propicia para celebrar un hito personal. Como siempre, esto es folclore, no ciencia: una sugerencia para planificar, no una predicción".

Tauro: del 20 de abril al 20 de mayo

"La Luna de la Cosecha se encuentra en tu esquina de amistad y comunidad, Tauro. Esta semana es propicia para organizar la reunión de principios de otoño, reconectar con un grupo del que te has distanciado durante el verano o asumir un rol en la comunidad. Alguien podría abrirte una puerta a uno de tus anhelos a largo plazo. La energía soñadora de la Luna en Piscis combina bien con tu gusto por la comodidad, como buen Tauro: piensa en una comida compartida, una fiesta en el jardín, una fogata. Esto es solo una sugerencia, no una predicción".

Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

"La Luna de laCosecha pone de relieve tu carrera y tu imagen pública, Géminis. La Luna en Piscis suele indicarte si te diriges hacia tus objetivos laborales más importantes del año o si te inclinas hacia una dirección más creativa y relajada. Un ascenso, una evaluación o un nuevo contrato a veces se presentan durante este periodo. Si tenías programada una conversación laboral, la influencia soñadora de Piscis puede suavizar una negociación difícil. La astrología es folclórica; considéralo una referencia en tu calendario, no una predicción".

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

"La Luna de la Cosecha apunta a viajes, aprendizaje y una visión a largo plazo para ti, Cáncer. Esta semana es propicia para una escapada, la inscripción a un curso o la lectura de ese libro que lleva en la mesita de noche desde junio. La naturaleza errante de la Luna en Piscis armoniza con el gusto de Cáncer por las tardes tranquilas. Los planes que se esbozaron durante la Luna Nueva a finales de febrero o principios de marzo podrían concretarse ahora. Esto es solo una suposición, no una predicción".

Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

"La Luna de la Cosecha pone énfasis en los recursos compartidos, Leo: bonificaciones, acuerdos, la cuenta conjunta, la pequeña herencia que ha estado en trámites burocráticos. Esta semana es para revisar dónde está el dinero y tomar una decisión clara sobre el fin de año. Si tienes pareja, es posible que tu pareja proponga un cambio en la situación financiera. En un año de Luna de la Cosecha en Aries en octubre, ese énfasis se suaviza y la atención se centra en la comunicación en la pareja. Esto es solo una sugerencia, no un consejo financiero: consulta con un profesional antes de tomar cualquier decisión importante".

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

"La Luna de la Cosecha se sitúa en el eje Virgo-Piscis, con el Sol en tu signo y la Luna directamente opuesta, Virgo. Una Luna de la Cosecha de septiembre es una de las lunas llenas más significativas del año. El universo te animará a reflexionar profundamente sobre una relación importante, ya sea profesional o amorosa. Esto podría unirlos aún más, por ejemplo, al firmar contratos o mudarse juntos. También podría aclarar que sus caminos se separan. Planifica una velada tranquila: la Luna en Piscis no te pide que actúes, sino que escuches. (Instrucción popular, no predicción)".

Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

"La Luna de la Cosecha pone el trabajo, las rutinas y la salud en primer plano, Libra. Esta semana es propicia para evaluar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que has mantenido desde la primavera, retomar una rutina diaria que se ha descuidado o finalmente programar esa cita postergada. La compasión de la Luna en Piscis alivia la presión de la lista de tareas: sé amable contigo mismo al evaluarla. En un año de Luna de la Cosecha en Aries en octubre, la atención se centra directamente en tu signo, tu luna llena más importante del año. Como siempre, esto es una sugerencia del calendario, no una predicción".

Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

"La Luna de la Cosecha resalta la alegría, el romance y las cosas que haces simplemente por el placer de hacerlas, Escorpio. La profundidad emocional de la Luna en Piscis es algo que tu signo comprende a la perfección. Esta semana es ideal para dedicar tiempo a un proyecto creativo, una cita o un pasatiempo que quedó pendiente durante el verano. Si estás soltero/a, socializa. Si tienes pareja, planea una velada sin complicaciones. (Inspiración folclórica, no predicción)".

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

"La Luna de la Cosecha trae a la superficie el hogar, la familia y el espacio vital, Sagitario. Algunos de ustedes podrían mudarse, renovar o simplemente reorganizar una habitación que se sentía mal desde la primavera. Por otro lado, con asuntos familiares y domésticos en juego, este podría ser un momento para apoyar a un padre o a un pariente. La Luna en Piscis suele sacar a la luz sentimientos sobre el hogar familiar que has estado guardando en silencio. Esto se basa en el calendario, no en un pronóstico".

Capricornio: del 22 de diciembre al 19 de enero

"Capricornio, la Luna de la Cosecha pone de relieve las conversaciones, los viajes cortos y las noticias locales. Esta semana es un buen momento para terminar de responder los mensajes acumulados desde el verano, devolver llamadas y organizar la bandeja de entrada antes de que comience el cuarto trimestre. Una noticia de un hermano o vecino podría cambiar tus planes para el resto del año. La astrología es folclore; considéralo una sugerencia para planificar, no una predicción".

Acuario: del 20 de enero al 18 de febrero

"La Luna de la Cosecha pone el foco en el dinero y en tus valores, Acuario. La Luna en Piscis suele suavizar las conversaciones sobre finanzas: menos hojas de cálculo, más análisis honesto de en qué has gastado el dinero. Esta semana es propicia para revisar el presupuesto, saldar las pequeñas facturas antes de las fiestas y decidir qué suscripción o membresía merece la pena para el próximo año. Esto es solo una reflexión, no un consejo financiero".

Piscis: del 19 de febrero al 20 de marzo

"La Luna de la Cosecha cae en tu signo la mayoría de los años, Piscis, lo que convierte a la lunación de septiembre en la luna llena más significativa de tu calendario. Estás en el centro de atención y puedes influir en los asuntos a tu favor con mayor facilidad que en cualquier otro momento del año. Esta semana suele traer consigo una culminación importante, ya sea personal o profesional: un debut, un lanzamiento, una conversación largamente postergada que finalmente se concreta. Reserva tu calendario; una persona cercana suele estar presente. Esto es una sugerencia, no una predicción; confía en tu propia interpretación de lo que la lunación te pide".