"Nunca recibí un...": la dura confesión de Charlotte Caniggia sobre su madre y su familia

A pocos días de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada , Charlotte Caniggia protagonizó uno de los momentos más íntimos de su paso por la casa. La mediática se animó a hablar frente a sus compañeros sobre su historia familiar, la relación con sus padres y las dificultades que todavía atraviesa a la hora de expresar y recibir afecto.

La conversación se produjo durante un intercambio con Martín, quien regresó a la casa para acompañar a las finalistas. En un momento de la charla, el conductor le planteó una pregunta que llevó a Charlotte a reflexionar sobre su vida y aquello que quisiera transformar a futuro: “Si vos tuvieses que identificar un propósito en tu vida, ¿cuál sería?”, le preguntó. La respuesta de la participante llegó después de unos segundos y estuvo cargada de emoción: “Aprender a amar, creo” , respondió Charlotte Caniggia.

A partir de esa definición, la mediática profundizó en su historia familiar y reconoció que su crianza estuvo atravesada por situaciones complejas. “A mí me tocó una familia como muy complicada”, expresó, antes de explicar cuál es uno de los desafíos personales que quiere afrontar: “Aprender a amarlos tal cual son”.

Sus compañeros escucharon en silencio la confesión. En medio de la conversación, uno de ellos intentó marcarle que, pese a lo que ella contaba, también podía ser una persona cariñosa: “Pero vos sos cariñosa”, le señalaron. Charlotte, sin embargo, explicó que la expresión del afecto nunca fue algo sencillo para ella. “Me cuesta. Mis papás no son muy demostrativos conmigo, me crié así. Claro, me cuesta el afecto a mí muchísimo”, reconoció.

La confesión que la hizo llorar

La participante también recordó una situación que, según contó, nunca experimentó con su madre y que representa para ella una de las carencias emocionales más importantes de su historia: “A mí no me pasó nunca esto de que mi mamá me llore y me diga, ‘Hija, estoy orgullosa de vos, te amo’”, relató. Luego fue todavía más contundente al describir el vínculo que mantiene con sus padres: “Nunca en la vida mi mamá me diría algo así. Tampoco lo espero porque sé que mi mamá no me lo va a decir, mi papá tampoco”.

Sus compañeros intentaron acompañarla y le plantearon que, si algún día decide ser madre, puede construir con sus hijos el tipo de vínculo afectivo que ella sintió que le faltó. También la alentaron a intentar decirle “te amo” a su madre, aun cuando no reciba la misma respuesta. Charlotte, no obstante, dejó en claro que todavía no se siente preparada para dar ese paso.

Después de la charla, se dirigió a la habitación y rompió en llanto. El momento generó una fuerte reacción entre los integrantes de la casa, que destacaron la sinceridad con la que había contado una parte tan sensible de su vida.

La escena también puso sobre la mesa el peso de las historias familiares y cómo determinadas experiencias de la infancia pueden influir en la manera en que una persona construye sus vínculos durante la adultez. Para Charlotte, reconocer esas dificultades parece ser el primer paso hacia un objetivo que ella misma resumió en pocas palabras: aprender a amar y aceptar a sus padres tal como son, sin dejar de trabajar en sus propias necesidades emocionales.