Expectativa total por el nuevo album de Miley Cyrus: nuevo nombre, video y fecha de lanzamiento.

Miley Cyrus , la famosa cantante de pop estadounidense, anunció una nueva etapa en su carrera artística, la cual, además de incluir la llegada de su décimo álbum de estudio y un esperado regreso a los escenarios, trajo una redefinición de identidad: a partir de ahora, la artista nacida en Tennessee pasó a identificarse simplemente como "Miley".

Este jueves estrenó el primer adelanto de su nuevo trabajo, titulado del mismo modo que el álbum, Bass Persuades , y ya empezó a generar expectativa entre sus fanáticos.

En la previa de oficializar las novedades ante sus fanáticos, Miley Cyrus borró todas las publicaciones de su feed y videos de su figura proyectada sobre una luz roja inundaron las pantallas de calles principales de los Estados Unidos. Esa movida de marketing coincidió con el triste fallecimiento de Dolly Parton , quien, además de ser una leyenda de la música a nivel mundial, también era su madrina y una de sus influencias musicales.

Algunos días después, Miley actualizó sus perfiles sociales, su sitio web y sus plataformas musicales con su nueva denominación artística y hoy confirmó el lanzamiento del disco, el cual se denominará “BASS PERSUADES”.

“La música nos atrapa. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos, la dejamos fluir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. Alegría, tristeza, todo lo que hay entre medias. Eso es lo que significa el título para mí”, explicó la diva pop en sus redes sociales al revelar lo que será la portada del álbum.

La idea de realizar un gran show o incluso, una gira mundial, es algo que la artista ha descartado. Sin embargo, anunció que presentará su nuevo álbum en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 16 y 18 de octubre, un hecho que emocionó a todos sus fanáticos y fanáticas e ilusionó con la posibilidad de volver a verla rondando por los escenarios de todo el mundo con sus canciones.

Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña

La banda cordobesa de cuarteto, Q’Lokura, lanzó una campaña con estética electoral que presenta a sus dos líderes como una fórmula presidencial y que, desde que apareció en afiches y redes sociales, no hizo más que multiplicar las especulaciones entre sus seguidores. La consigna “Herrera-Sattler. La fórmula que viene” ya circula con fuerza, y genera expectativa sobre todo porque tiene marcada una fecha en particular: el 12 de noviembre de 2026.

Las imágenes muestran a Facundo “Chino” Herrera y a Nicolás Sattler, líderes de Q'Locura, vestidos de traje y retratados con una estética que remite directamente a las campañas electorales argentinas de los años noventa. Junto a la consigna principal, la campaña incluye otras frases que profundizan el juego político: “La República que todos queremos”, “Para volver a bailar” y “Una fórmula para volver a creer”.

Ninguno de los dos artistas ofreció, hasta el momento, alguna explicación sobre el significado de la movida ni aclaró a qué se estarían postulando. El silencio, lejos de apagar el interés, fue el principal combustible para que las teorías se multiplicaran entre los fanáticos de la banda. Q’Lokura es una de las bandas más importantes del género en el país y el proyecto detrás del cual Herrera y Sattler construyeron, a lo largo de ocho años, uno de los fenómenos más sostenidos del cuarteto argentino. Ese peso en el mercado musical es, precisamente, el que le da dimensión a cada movimiento que realizan fuera del escenario.