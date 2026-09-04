A los 83 años, Pato Galmarini contó cómo es el sexo con Moria Casán: ¿cuántas veces por semana?

Galmarini contó detalles sobre cómo es la intimidad con la exvedete que cumplió 80 años hace algunas semanas. Las fuertes revelaciones.

Pato Galmarini se volvió viral en las redes sociales por una declaración sobre su romance con Moria Casán , la diva que hace algunas semanas disfrutó de unas vacaciones en el exterior luego de cumplir los 80 años . Sin pelos en la lengua y dejando expuesta toda tipo de intimidad , reveló cómo es hacer el amor con la One, una de las figuras más reconocidas en el mundo artístico del país.

En su explicación fue claro alegando que viven en casa separados, pero que cuando se encuentran, suelen tener intimidad en alguna oportunidad. “Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho... Es que no estoy abrazando a una mujer más. Ya van cinco años de nuestro reencuentro”, dijo durante su visita a Carnaval Stream.

“Re sincero”, “Lo amo porque no se mandó la parte”, “Muy bien, porque deja en evidencia que a esa edad el sexo no es lo más importante, sino la compañía”, “Qué grande diciendo la verdad”, dijeron diferentes usuarios de las redes sociales sobre cómo afronta la intimidad con Moria .

Las vacaciones de Moria en el Caribe

Después del éxito con su serie publicada en la plataforma Netflix, Moria Casán se tomó unas vacaciones en un lugar paradisíaco en el que disfrutó un momento a solas y la conexión con la naturaleza. Con su consagrada figura, la One marcó tendencia con un look particular.

Este período de vacaciones en el exterior llegó luego de la celebración interna por sus 80 años en su casa de Parque Leloir, con un grupo selecto: su familia, con su hija, nietos y amigos más cercanos en la reunión.

Nada de festejos, sino que un descanso como regalo

En diálogo con la revista Gente, contó sobre la decisión de vacacionar: "No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje. Yo festejo la vida todo el año y para mi cumpleaños vuelo a algún lado para tomarme un descanso y agasajarme".

"En una fiesta uno tiene que ser anfitrión y hoy no puedo ser anfitriona de mil o dos mil personas. Me agota y no lo disfruto", agregó.

El Caribe, el destino elegido por la exvedette

Moria brilló en las vacaciones y marcó tendencia con una malla enteriza animal print, apostada cerca de una palmera, con la destacada arena de la zona, y luego, también lo hizo con una bikini del mismo estilo pero en otro contexto: ya disfrutando del agua.

En otro video publicado, se mostró disfrutando como cuando era pequeña, en una hamaca y luciendo una bikini verde, pareo negro y un sombrero especial.

Las fotos de Moria en las vacaciones

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