Uno de los hermanos Gallagher, que integran la banda Oasis, lanzó una frase especial para el público argentino durante su gira "Live '25".

Noel Gallagher eligió a la Argentina como el mejor show de la gira: "Sé que la gente no quiere oírlo después de la Copa del Mundo, pero esa gente de ese país... enviada del cielo"

El público argentino tiene algo especial en la forma de vivir la música , el deporte, entre otro eventos sociales. Desde los históricos pogos en los recitales del Indio Solari , los bailes desenfrenados con la cumbia y el cuarteto, y otros momentos en distintos géneros que muestran una conexión especial con los cantantes. Eso hace que el fervor y la pasión destaque al público a nivel mundial.

Cada una de las figuras internacionales que recorren el mundo con sus giras suelen coincidir en un punto en común: Argentina es uno de los países con el mejor público para los recitales . En las últimas horas fue Noel Gallagher, de la banda Oasis , quien en diálogo con TalkSport destacó la forma de sentir la música de los fanáticos de nuestro país.

En la entrevista reveló distintos shows que dio en la gira Live ' 25 , lo que significó el regreso de la banda conformada por los hermanos Gallagher . Al ser consultado sobre cuál fue la mejor presentación que vivió donde la gira fue contundente.

"La segunda noche en el estadio de River Plate", soltó sin ningún tipo de dudas y agregó sobre la experiencia: “Sé que la gente no quiere oírlo después de la Copa del Mundo, pero esa gente de ese país, en ese estadio... son gente enviada del cielo. Es increíble cuando Oasis toca en Buenos Aires. Y en cuanto a la segunda noche: quien estuvo allí, sabe que estuvo allí”.

En su relato destacó el show por los fanáticos: “Muchos amigos míos de Inglaterra vinieron y fue algo increíble;el público estuvo fantástico. La verdad es que no dimos ni un solo mal concierto y no llovió. Creo que llovió una vez en Toronto y ya está; el documental lo resume a la perfección. Pero si se te juzga por tu última gira, entonces somos bastante buenos”, dijo, haciendo mención al documental "Oasis: Don't Look Back in Anger".

"Que empiece la celebración”, escribieron en la cuenta oficial de Oasis, y agregaron: “Luego de un periodo de reflexión, ‘la fuerza de la cultura pop más perjudicial de la historia reciente del Reino Unido’, se declaró lista para la acción y regresará una vez más para levantar el ánimo de la gente”.

Por qué lugares pasará la gira de Oasis en 2027