Charlotte Caniggia fue eliminada y la gran final de Gran Hermano será entre Sol y Yipio este miércoles
La mediática fue la menos votada del versus final y se quedó con el tercer puesto. La definición del reality de Telefe será el miércoles 16 de septiembre con Santiago del Moro.
Charlotte Caniggia quedó eliminada este lunes de Gran Hermano: Generación Dorada y se quedó con el tercer puesto del reality. La mediática fue la menos votada por el público en el versus final que la enfrentó a Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos, y tuvo que dejar la casa de Telefe a pocos días de la definición más importante de la temporada.
La gran final del ciclo conducido por Santiago del Moro se realizará este miércoles 16 de septiembre.
La gala arrancó con las tres últimas participantes en placa. La primera en bajarse fue Yipio, quien celebró efusivamente con su clásico festejo del "angelito" al conocer que el público la salvaba. Yipio lleva semanas siendo una de las jugadoras con mayor respaldo de distintos fandoms y llegó a la final como una de las favoritas. De esta manera, el último versus quedó entre Charlotte y Sol, en una definición que lejos estuvo de ser tranquila.
Antes de conocerse el resultado, el clima dentro de la casa ya estaba cargado. Sol le preguntó a Charlotte directamente: "¿Vos querías un versus?", en un enfrentamiento que resumió la tensión que habían acumulado en las últimas horas.
La reacción de Sol generó rechazo en Caniggia, que no esperaba esa actitud en un momento tan decisivo. Los fanáticos decidieron que Caniggia no continuara en carrera y su sueño de llegar a la última gala quedó trunco.
La gran final de Gran Hermano: Generación Dorada será entre Sol y Yipio el miércoles
Con la eliminación de Charlotte, quedó definido el duelo final: Yipio vs. Sol, dos jugadoras con perfiles muy distintos que protagonizaron el reality desde ángulos opuestos. Yipio, la uruguaya que se convirtió en una de las figuras más queridas del programa, y Sol Abraham, participante de trayectoria que ya había pasado por Gran Hermano en 2011 y que en esta edición llegó hasta la última noche.
La eliminación de Charlotte cierra un ciclo extenso. La mediática había ingresado a la casa como una de las figuras más reconocidas de la temporada y protagonizó momentos de alta repercusión a lo largo de la competencia. Su salida, en el último tramo antes de la final, con cruces fuertes con sus compañeras en las horas previas, dejó un cierre agitado para su participación.
Este miércoles 16 de septiembre, las participantes conocerán los castings de cada una y podrán revivir cómo fue el comienzo de su recorrido dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Luego, Santiago del Moro ingresará a la casa para mostrarles todo lo que ocurrió afuera durante su estadía en el reality. Finalmente se conocerá el nombre de la ganadora y la nueva campeona de esta edición.
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