La contundente decisión que tomó Telefe con Gran Hermano tras la final

Este domingo Santiago del Moro tuvo la última cena de Embed - Ya está abierto el casting para Gran Hermano 5 con las tres finalistas del reality: Yipio Pintos, Charlotte Caniggia y Sol Abraham. En el encuentro el conductor confirmó la nueva edición del programa para el 2027 y habilitó la inscripción para los interesados en formar parte.

Para ser parte de la quinta temporada los interesados deberán completar el formulario en granhermano.mitelefe.com. Para hacer el casting de Gran Hermano es necesario ser mayor de 18 años y se aclara que no hay límite de edad.

Quienes se anoten deberán enviar un video de presentación que no supere los dos minutos . Puede estar subido en YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video. Una vez subido a esa plataforma, el link o URL del video debe ser colocado en el campo disponible en el formulario.

Telefe extiende la final de Gran Hermano

La final de Gran Hermano es inminente y llegará en cuestión de horas. Tras la eliminación de Luana Fernández, las tres finalistas de la edición dorada conviven en los que serán los últimos días de programa antes de la gran final. Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Gisela "Yipio" Pintos buscan consagrarse como la gran ganadora de este año.

Aunque la gran noche sería el lunes 14 de septiembre, Telefe decidió extender la final algunos días más y la gran ganadora de la edición Generación Dorada de Gran Hermano no se conocerá hasta el miércoles 16 de septiembre. La ganadora se llevará 70 millones de pesos y una casa, el segundo lugar cobrará 20 millones de pesos y una casa, mientras que el tercer lugar recibirá 10 millones de pesos.

Tras la última eliminación, Santiago del Moro anunció cómo serán las galas previas a revelarse el nombre de la jugadora que se alzará con el mayor trofeo y apague la luz de lo que, para muchos, fue una de las ediciones menos exitosas de la televisión. De esta manera, el lunes 14 se conocerá el nombre de la jugadora que quede en tercer lugar que, según las últimas encuestas, apuestan a que sea Charlotte.

En tanto que el martes 15 habrá un programa especial "íntimo" en el que Del Moro cenará con las dos finalistas que, de acuerdo a los últimos datos, podría ser Yipio y Sol. De ser así, no hay dudas de que será uno de los duelos más importantes de todas las ediciones de Gran Hermano ya que entre las participantes hubo más de una pelea a lo largo de la estadía en la casa.

La ganadora se conocerá finalmente el miércoles 16 y la Generación dorada terminará el jueves 17 con "La noche de campeonas" a las 22.15. Hasta el miércoles pasado, había más de 8 millones de votos en la placa positiva en la que el público le dará el título de campeona a una de las tres jugadoras más polémicas de la casa.