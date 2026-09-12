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La Mañana Aniversario Neuquén

Neuquén capital celebra su transformación en metrópolis

La ciudad cumple 122 años, en un escenario de obras de gran impacto. Conectividad, desarrollo económico, servicios y su futuro como urbe central de la Patagonia.

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