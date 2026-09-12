Neuquén celebró sus 122 años con una nueva obra sobre el río y una mirada puesta en la ciudad del futuro

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa encabezaron el acto donde se inauguró el tramo de 3,5 kilómetros de ampliación del Paseo Costero sobre el río Neuquén.

En el marco de los 122 años de la ciudad de Neuquén , el intendente Mariano Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa, inauguró este sábado una nueva ampliación del Paseo Costero , en el sector de calle Figueroa y el río Neuquén, en un caluroso acto que reunió a autoridades provinciales y municipales, trabajadores, representantes de instituciones y vecinos.

El festejo tuvo como escenario una de las obras que en los últimos años se convirtió en una de las postales de la transformación de la ciudad: el Paseo de la Costa. El nuevo tramo sumó 3,5 kilómetros al recorrido y fue presentado como parte de un proyecto que busca no solamente acompañar el crecimiento urbano, sino también convertir a Neuquén en una ciudad con más espacios para el deporte, la recreación y el turismo.

La ceremonia estuvo acompañada por una importante presencia de trabajadores municipales y de empresas neuquinas, además de organizaciones de la sociedad civil. El intendente Mariano Gaido eligió justamente ponerlos en el centro de su discurso y pidió un aplauso para quienes, según remarcó, hacen posible que las obras se concreten.

Maria Isabel Sanchez

"Neuquén es la ciudad que más crece", sostuvo el jefe comunal, al definir a la capital como una ciudad que genera oportunidades para quienes llegan en busca de un lugar donde vivir y construir un futuro.

Para reconocer a los trabajadores, hizo pasar uno a uno a los que se encargaron de ampliar ese sector del paseo costero para entregarles, junto al gobernador Rolando Figueroa un diploma.

Gaido habló de una cifra que, dijo, permite dimensionar ese fenómeno: unas 90 personas por día llegan a la ciudad, lo que representa más de 26 mil personas al año que buscan establecerse en Neuquén.

Una ciudad que crece mirando al río

La ampliación inaugurada forma parte del desarrollo del Paseo Costero, una obra que en los últimos años modificó la relación de los neuquinos con los ríos Limay y Neuquén. Gaido recordó que cuando asumió al frente del municipio había alrededor de 1,8 kilómetros de paseo costero y que actualmente la ciudad cuenta con unos 35 kilómetros de costa intervenida y aprovechable.

Maria Isabel Sanchez

"Hoy hay 35 kilómetros de Paseo Costero", destacó, y señaló que el objetivo es que esa infraestructura también contribuya a construir una ciudad turística.

El gobernador también puso el foco en la dimensión de la obra. Desde el nuevo sector de la costa, felicitó a los trabajadores y a quienes participaron de la construcción y destacó que se trata de un espacio que permite recuperar y disfrutar un recurso natural que identifica a la ciudad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariano Gaido (@marianogaidook)

Incluso hizo una comparación con Mar del Plata para dimensionar el alcance de la costa neuquina. Señaló que aquella ciudad cuenta con unos 20 kilómetros de costa aprovechable, mientras que Neuquén ya tiene alrededor de 35 kilómetros.

"Tenemos que estar orgullosos de la costa que hemos realizado", afirmó.

Para Figueroa, el aniversario fue también una oportunidad para hablar de la identidad de una ciudad que dejó de ser aquella pequeña capital que conoció cuando era niño y que hoy tiene otra escala.

Maria Isabel Sanchez

El gobernador recordó que durante su infancia asistía a la Escuela 121 y que cada 12 de septiembre su madre le hacía una particular reflexión sobre la fecha: le preguntaba si iba a festejar "la capitalidad" que había sido trasladada desde el norte neuquino.

La referencia apuntó a una vieja discusión sobre la capital provincial y a la relación histórica con Chos Malal. Figueroa recordó que, cuando fue diputado provincial, impulsó el reconocimiento de Chos Malal como capital histórica y cultural de Neuquén, como una manera de saldar aquella discusión y reconocer el lugar que tuvo la localidad del norte en la historia provincial.

Pero, más allá de aquella disputa histórica, sostuvo que hoy todos los neuquinos deben sentirse orgullosos de su capital.

Figueroa también puso en palabras una de las características que considera centrales de Neuquén: su capacidad para recibir a personas que llegan desde otras provincias y encuentran en la capital una posibilidad de crecimiento.

"Nadie viene a Neuquén a sufrir", expresó, para graficar que quienes llegan lo hacen buscando oportunidades laborales, familiares y económicas.

Maria Isabel Sanchez

El gobernador planteó que Neuquén se convirtió en un lugar donde muchas personas pueden "crecer en familia, formar su hogar y proyectar", y sostuvo que esa condición de ciudad receptora también forma parte de la identidad neuquina.

En ese sentido, destacó que el crecimiento no es solamente consecuencia de la actividad hidrocarburífera, sino también de la construcción de empresas, la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura.

La presencia de Vaca Muerta apareció inevitablemente en el discurso. Gaido recordó el viaje que realizó hace días atrás junto a Figueroa a Houston y Washington y planteó que la oportunidad que representa Vaca Muerta para la Argentina también tiene el nombre de Neuquén.

Pero el intendente hizo hincapié en que los recursos generados por la actividad deben transformarse en obras concretas para la ciudad.

Entre los anuncios realizados durante el acto, Gaido anticipó un plan para que el 100% de las familias de Neuquén tenga acceso a los servicios, con obras destinadas a distintos sectores y asentamientos informales de la ciudad.

Maria Isabel Sanchez

Mencionó, entre otros, Estrella Federal, Limay, Miradores del Agua, Auca Mahuida, Pai Munu, Pacífico, Alberdi y Juvenil, 2 de Mayo y 7 de Mayo. El objetivo, dijo, es desarrollar un plan estratégico de un año para avanzar en la provisión de servicios básicos.

También anunció un proyecto de parque industrial con beneficios impositivos, con la intención de incentivar la llegada de empresas y generar hasta 25 mil puestos de trabajo registrados.

Más asfalto, servicios y obras

La celebración por el aniversario también sirvió para repasar el plan de obras que se encuentra en marcha en distintos sectores de la ciudad. Gaido destacó el programa de pavimentación de más de 3.000 cuadras, además de las grandes avenidas y los accesos que buscan mejorar la circulación en una ciudad que creció rápidamente.

El intendente insistió además en que el municipio lleva adelante estas obras sin endeudamiento y con participación de empresas y trabajadores neuquinos.

"Neuquén no recibe fondos de Nación", afirmó, y destacó lo que definió como una administración eficiente de los recursos municipales.

Desde la Provincia, Figueroa sumó otros proyectos que impactarán en la capital. Mencionó los trabajos que se realizan en el Hospital Norpatagónico, con unos 42 mil metros cuadrados de obra, además de la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad.

Maria Isabel Sanchez

También adelantó que en octubre habrá nuevos anuncios vinculados al desarrollo de Neuquén como destino turístico.

Entre ellos, mencionó el proyecto para transformar el aeropuerto en un hub de transporte integrado, que permitiría articular los viajes aéreos con el tren y el transporte de colectivos hacia distintas localidades del valle y de la provincia.

La idea, según explicó, es que Neuquén no sea solamente una ciudad de paso vinculada al movimiento económico de Vaca Muerta, sino que pueda desarrollar también una identidad turística propia.

Pasqualini: "Hemos logrado mucho y falta aún más"

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, también destacó durante el acto el sentido de celebrar un aniversario. "Celebrar un aniversario es reconocer a quienes hicieron posible esta ciudad", expresó.

Pascualini sostuvo que Neuquén "siempre fue por más" y remarcó que el desafío actual no pasa solamente por seguir creciendo, sino por lograr que ese crecimiento esté acompañado por desarrollo y sustentabilidad social.

Maria Isabel Sanchez

En ese camino ubicó la expansión del Paseo Costero, las obras en los barrios y el proyecto de la avenida Mosconi, entre otras intervenciones. "Queremos que Neuquén sea una sola", planteó.

Figueroa cerró su discurso recuperando una imagen del himno provincial "Neuquén Trabun Mapu", cuya interpretación completa acompañó el acto. Recordó que una de sus partes habla de Neuquén como una provincia que crece incluso en la adversidad y utilizó esa idea para describir el presente económico de la provincia.

Pero también destacó especialmente el mensaje que el himno tiene sobre los neuquinos: personas diferentes que se encuentran y construyen una identidad común.

Un llamado a respetar la memoria de Malvinas

Antes de los discursos de las autoridades municipales y provinciales, el acto tuvo también un momento especialmente vinculado con la memoria. El presidente del Centro de Veteranos de Guerra "Malvinas Argentinas" de la Provincia del Neuquén, Elio Canali, se dirigió a los presentes y pidió preservar el respeto por el Cenotafio a los Caídos en Malvinas, uno de los espacios que forman parte de la identidad de la ciudad.

Maria Isabel Sanchez

Canali explicó que el lugar representa la memoria de quienes murieron en la guerra y que allí se busca "respetar a los cuerpos y a los que quedaron en el campo de batalla". Por eso, remarcó, el espacio tiene el significado de una "tumba vacía": allí no están físicamente los soldados que murieron, pero sí permanece su memoria.

El veterano aprovechó el inicio del acto para hacer un llamado de atención ante el accionar hace unos días de algunos jóvenes quienes se habían subido al techo del Cenotafio y habían saltado sobre una estructura que no está preparada para soportar ese tipo de actividad.

Su pedido no estuvo dirigido solamente a preservar la integridad física de quienes ingresan al lugar, sino también a respetar el significado del Cenotafio y de cada uno de los elementos que lo componen.

"Les voy a pedir, por favor, desde acá que no lo hagan más, que respeten y que valoren lo que tenemos", expresó.

Canali destacó además una característica que hace especialmente particular al Cenotafio neuquino. Según explicó, se trata de un espacio único por la manera en que representa a uno de los caídos: mientras en otros monumentos los nombres o las representaciones se encuentran sobre estructuras de hierro u otros materiales, en Neuquén uno de ellos está dispuesto sobre un cristal.

"Acá está sobre un cristal", señaló, y explicó que esa transparencia busca simbolizar que esa persona murió "con esa transparencia por la patria".