Pincoya retenida en Migraciones luego de ser eliminada de Gran Hermano: "No me dejaban salir de Argentina".

La exparticipante de Gran Hermano , Pincoya , fue retenida en Ezeiza luego de terminar su participación en el exitoso reality show. La figura televisiva chilena, cuyo nombre real es Jennifer Galvarini , vivió una situación insólita en el aeropuerto cuando intentaba realizar los trámites correspondientes para emprender su viaje de regreso.

El episodio generó sorpresa tanto en los pasajeros presentes como entre los seguidores del programa. El motivo que desencadenó el contratiempo no estuvo relacionado con problemas legales graves ni con infracciones complejas, sino con la falta de un papel obligatorio para completar la documentación migratoria requerida.

Las autoridades aeroportuarias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Migraciones le impidieron a Pincoya el embarque de forma preventiva hasta regularizar el trámite personal pendiente. Durante la espera en la terminal internacional, la jugadora se mostró paciente ante los requerimientos de los agentes. Según informaron fuentes del lugar, el trámite que faltaba era un formulario administrativo estándar, indispensable para la salida de personas extranjeras en este tipo de traslados internacionales.

Tras realizar las gestiones correspondientes, la mediática logró solucionar el faltante de documentación con el apoyo de la producción y la asistencia del personal consular. De este modo, la situación administrativa se destrabó sin mayores complicaciones y la exparticipante del reality pudo continuar con su itinerario planificado.

El hecho no tardó en volverse tendencia en redes sociales, donde sus fanáticos expresaron su inquietud y compartieron imágenes del momento de la demora. El paso de las horas trajo tranquilidad a sus seguidores al confirmarse que se trató de un simple olvido burocrático que concluyó exitosamente, permitiéndole tomar su vuelo sin perder la simpatía que la caracteriza. Finalmente, el episodio quedó registrado como una anécdota insólita de su viaje, permitiéndole abordar el vuelo tras haber cumplido con todos los requisitos legales. Su paso por el control fronterizo cerró así una etapa cargada de atención mediática y repercusión popular.

Gran Hermano se prepara para la gran final

Gran Hermano: Generación Dorada entró en su recta final después de más de seis meses al aire y con una particularidad inédita: las últimas participantes son todas mujeres. El reality conducido por Santiago del Moro comenzó el 23 de febrero y atravesó una temporada marcada por conflictos, expulsiones, abandonos y momentos de fuerte repercusión fuera de la casa.

La definición comenzó con una placa positiva integrada por seis jugadoras, pero el primer corte ya dejó a Mariela Prieto fuera de competencia. La participante perdió el mano a mano final frente a Luana Fernández y terminó en el sexto puesto, por lo que ahora quedan cinco mujeres en carrera: Charlotte Caniggia, Luana, Solange Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos.

El mecanismo elegido para esta etapa es diferente al de las galas tradicionales. El público debe votar positivamente por sus favoritas y las participantes que reciban menos apoyo van abandonando progresivamente la casa. El presentador anunció que habrá galas los lunes y miércoles hasta llegar al desenlace, en una verdadera carrera de votos positivos.

La instancia decisiva había quedado conformada luego de la salida de Jennifer “Pincoya” Galvarini, quien cayó ante Yipio en un mano a mano que registró más de 13 millones de votos. La chilena recibió el 58,1% y la uruguaya obtuvo el 41,9%, resultado que terminó de definir a las seis finalistas originales de una temporada que también estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos dentro de la casa.