Gran Hermano se prepara para la gran final: cómo será el último programa del ciclo

Está previsto que todos los ganadores del reality show a lo largo de los años digan presente en el cierre.

Gran Hermano : Generación Dorada entró en su recta final después de más de seis meses al aire y con una particularidad inédita: las últimas participantes son todas mujeres. El reality conducido por Santiago del Moro comenzó el 23 de febrero y atravesó una temporada marcada por conflictos, expulsiones, abandonos y momentos de fuerte repercusión fuera de la casa.

La definición comenzó con una placa positiva integrada por seis jugadoras, pero el primer corte ya dejó a Mariela Prieto fuera de competencia. La participante perdió el mano a mano final frente a Luana Fernández y terminó en el sexto puesto, por lo que ahora quedan cinco mujeres en carrera: Charlotte Caniggia, Luana, Solange Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos.

El mecanismo elegido para esta etapa es diferente al de las galas tradicionales. El público debe votar positivamente por sus favoritas y las participantes que reciban menos apoyo van abandonando progresivamente la casa. El presentador anunció que habrá galas los lunes y miércoles hasta llegar al desenlace, en una verdadera carrera de votos positivos.

Mariela se despide de la casa y Luana se convierte en finalista Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/oU5pHC8Jle con la conducción de Santiago del Moro pic.twitter.com/YblhijcJjh

La instancia decisiva había quedado conformada luego de la salida de Jennifer “Pincoya” Galvarini, quien cayó ante Yipio en un mano a mano que registró más de 13 millones de votos. La chilena recibió el 58,1% y la uruguaya obtuvo el 41,9%, resultado que terminó de definir a las seis finalistas originales de una temporada que también estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos dentro de la casa.

Ahora, la producción prepara un cierre especial para una edición que consiguió mantener el interés del público durante meses. Por lo pronto, la despedida tendrá un formato desdoblado y contará con una puesta en escena de grandes dimensiones, con drones, tribunas completas, invitados que participaron de la temporada y un despliegue pensado especialmente para la última emisión.

Santiago del Moro será nuevamente el encargado de animar las galas decisivas y cerrar una temporada que significó un desafío particular por su extensión. La idea de la producción es que los exparticipantes tengan protagonismo durante la despedida y que el estudio se convierta en el escenario de un repaso por algunos de los momentos más importantes de la convivencia.

Cuándo fue la última vez que hubo una campeona mujer

El desenlace también tendrá un condimento histórico: por primera vez en la versión argentina del formato, todas las concursantes que llegaron a la definición son mujeres. La última campeona había sido Marianela Mirra, en 2007; mientras que Viviana Colmenero fue la primera ganadora de la edición argentina, en la temporada 2002/2003.

En las últimas horas, además, las redes sociales comenzaron a funcionar como un termómetro de la definición y los seguidores ya discuten quién tiene mayores posibilidades de quedarse con el premio.