Impresionante cambio físico de Lisandro Navarro, ex Gran Hermano: se mostró en una competencia de fisicoculturismo

El exGH que supo ser 'susanito' en el programa de Susana Giménez, comenzó una nueva experiencia enfocada en el deporte. Las fotos.

Lisandro Navarro fue una de las figuras que salió de Gran Hermano e intentó sostenerse como figura en la televisión nacional, pero fue una tarea que presentó dificultades a pesar de que llegó a ser un 'susanito' del programa de Susana Giménez cuando estaba en el aire de la señal Telefe .

Pero luego de esa experiencia y la incursión en el mundo de las redes sociales , su carrera profesional dio un cambio. No solo eso, sino que también mostró una modificación en su físico que llamó la atención.

El ex hermanito cambió su físico por completo para poder llegar de la mejor manera a una competencia de fisicoculturismo, una prueba nueva en su vida. Se trata del exclusivo evento Ultimate Fitness Awards (UFA), lo que reúne a la disciplina con los creadores de contenido.

En sus historias de Instagram, escribió "tamo ready", una forma de dar a entender que está con muchas expectativas y bien preparado para la jornada.

Qué escribió tras el evento

"Anoche viví una experiencia que, sinceramente, jamás pensé que iba a vivir", dijo y agregó: "Me tocó competir en @ufa.evento y enfrentarme a un desafío deportivo completamente distinto a todo lo que había hecho antes".

Sobre sus objetivos, contó: "Los que me conocen saben cuánto amo el deporte. No importa cuál sea la disciplina: me apasiona ponerme a prueba, encontrar nuevos límites y descubrir hasta dónde puedo llegar cuando realmente me comprometo con algo. Y esta vez fue eso llevado a otro nivel".

"Fueron meses de entrenamiento, disciplina, dieta, cansancio, hambre y muchísimo desgaste mental. Fue aprender a convivir con inseguridades, mirarme al espejo de otra manera, exigirme incluso en los días en los que no tenía ganas y seguir adelante cuando la cabeza empezaba a pesar más que el cuerpo", sumó Navarro.

Luego, insistió: "Desde afuera, muchas veces uno ve este deporte y no llega a dimensionar todo lo que hay detrás. Hoy, después de haberlo vivido, tengo un respeto enorme por cada persona que se prepara para subirse a un escenario. Porque el sacrificio físico es enorme, pero la batalla mental lo es todavía más".

"Y justamente por eso me gustan tanto estos desafíos. Porque me obligan a conocerme un poco más. A descubrir cuánto estoy dispuesto a dar, cuánto puedo exigirme y de qué soy capaz cuando decido entregarme al 100%", dijo Licha.

A su vez agregó a quienes lo ayudaron en el proceso, y agregó: "A toda la gente que me bancó, me alentó y estuvo pendiente durante estos meses. Y especialmente a mi novia, que me banca en todas, incluso en cada una de estas locuras que se me ocurren. Te amo con todo mi corazón, @milileveratto".

"Me quedo con muchísimo más que una competencia o un resultado. Me quedo con todo el camino, con lo que aprendí de mí mismo y con la experiencia de haber hecho algo que alguna vez pensé que jamás haría", escribió Lisandro en forma de agradecimiento.

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Luego, concluyó: "Otro desafío deportivo. Otra experiencia para guardar. Otro límite que fui a buscar. Y, como siempre, lo di todo".

Las fotos de Lisandro que encendieron las redes

Gran Hermano se prepara para la gran final

Gran Hermano: Generación Dorada entró en su recta final después de más de seis meses al aire y con una particularidad inédita: las últimas participantes son todas mujeres. El reality conducido por Santiago del Moro comenzó el 23 de febrero y atravesó una temporada marcada por conflictos, expulsiones, abandonos y momentos de fuerte repercusión fuera de la casa.

La definición comenzó con una placa positiva integrada por seis jugadoras, pero el primer corte ya dejó a Mariela Prieto fuera de competencia. La participante perdió el mano a mano final frente a Luana Fernández y terminó en el sexto puesto, por lo que ahora quedan cinco mujeres en carrera: Charlotte Caniggia, Luana, Solange Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos.

El mecanismo elegido para esta etapa es diferente al de las galas tradicionales. El público debe votar positivamente por sus favoritas y las participantes que reciban menos apoyo van abandonando progresivamente la casa. El presentador anunció que habrá galas los lunes y miércoles hasta llegar al desenlace, en una verdadera carrera de votos positivos.

La instancia decisiva había quedado conformada luego de la salida de Jennifer “Pincoya” Galvarini, quien cayó ante Yipio en un mano a mano que registró más de 13 millones de votos. La chilena recibió el 58,1% y la uruguaya obtuvo el 41,9%, resultado que terminó de definir a las seis finalistas originales de una temporada que también estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos dentro de la casa.