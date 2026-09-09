Wanda Nara hizo una escapada a la Patagonia: lago y hotel cerrado para ella, ¿Qué paisajes visitó?

Wanda Nara se refugió en su equipo y amigos antes de comenzar con la conducción de una nueva edición de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara decidió hacer una pausa después de semanas cargadas de compromisos laborales y situaciones que la mantuvieron bajo la mirada pública. Antes del regreso de MasterChef Celebrity, la empresaria viajó a Villa La Angostura junto a amigas y parte de su equipo.

En medio de una agenda marcada por el trabajo, la exposición mediática y distintos episodios de su vida personal, Wanda Nara encontró un momento para alejarse de la rutina. La empresaria y conductora armó las valijas y eligió la Patagonia argentina para disfrutar de unos días de descanso antes de afrontar nuevos compromisos profesionales.

El destino elegido fue Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén , uno de los puntos turísticos más exclusivos de la región. Rodeada de montañas, bosques y las aguas del lago Nahuel Huapi , la localidad se convirtió en el escenario de una escapada que Wanda comparte parcialmente con sus seguidores a través de las redes sociales.

El viaje ocurre además a poco del comienzo de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe que volverá a ocupar un lugar importante en su agenda profesional. Por eso, la conductora aprovechó estos días para desconectarse junto a un grupo de amigas y colaboradores cercanos.

El exclusivo hotel que eligió Wanda Nara

Durante los primeros momentos de su estadía, Wanda mostró detalles del alojamiento elegido para la ocasión. El hermetismo sobre el lugar se mantuvo hasta último momento, aunque finalmente la propia empresaria decidió revelar parte de la intimidad del viaje mediante videos e imágenes publicadas en sus historias. En uno de los registros, mientras recorría las instalaciones del hotel boutique y mostraba a sus acompañantes, Wanda expresó entre risas: "Para que vean cómo trato a mi equipo, a mis amigos... Daniela, cortá un poco con Buenos Aires", mientras enfocaba a su amiga Daniela Haissiner.

La empresaria también sorprendió al contar que el establecimiento había sido reservado exclusivamente para su grupo. "¿Saben que el hotel está cerrado para nosotros? No hay nadie... lo cerraron", contó. Entre quienes la acompañaron se encuentran su asistente y amiga Natt Córdoba, su fotógrafo personal Cris Welcomme y su amiga Daniela Haissiner.

Durante la estadía, uno de los detalles que más llamó la atención fue el jacuzzi privado dentro de la habitación. Las publicaciones de Wanda también permitieron conocer algunos de los paisajes que rodean al alojamiento: atardeceres sobre el lago Nahuel Huapi, montañas nevadas y desayunos con vistas panorámicas al bosque y al agua.