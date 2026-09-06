La mamá de Wanda Nara mandó al frente a Mauro Icardi: "Sigue enamorado"

Nora Colosimo volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones sobre la conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi . La madre de la mediática se sumó días atrás al panel de LAM y desde entonces aporta información sobre la disputa familiar, especialmente en torno a las hijas que la expareja tiene en común. Esta vez, sorprendió al opinar sobre los sentimientos que todavía tendría el futbolista.

Consultada directamente sobre si considera que el delantero continúa enamorado de su hija, la respuesta fue contundente: “Para mí sí” . La definición se produjo mientras en el programa analizaban el presente sentimental del jugador y su relación con la China Suárez , aunque la panelista invitada sostuvo que el vínculo con su exmujer todavía tendría un peso importante en su vida.

Carolina Molinari fue todavía más lejos durante el intercambio y planteó que, si la conductora decidiera darle una nueva oportunidad, el futbolista regresaría inmediatamente. “Si Wanda le dice a él de volver, él vuelve corriendo” , afirmó. Colosimo coincidió con esa interpretación y dejó en claro que, desde su perspectiva, los sentimientos del padre de sus nietas no desaparecieron pese al conflicto que atravesaron.

La madre de la empresaria también recordó los años que compartió con el exmatrimonio y aseguró que llegó a conocer diferentes facetas del jugador. Al definirlo, explicó que tuvo contacto con “dos facetas” de su personalidad, aunque aclaró que a ella le tocó conocer la “más o menos linda”. La descripción abrió la puerta a que relatara algunos episodios que marcaron su percepción sobre el exyerno.

Cuando le preguntaron si considera que Icardi es una persona manipuladora, la flamante panelista respondió sin demasiadas vueltas: “Y sí... sí”. También contó que, cuando el futbolista se comunicaba con ella, solía hacerlo con un tono que calificó como “convencedor”. Sus palabras reflejaron la mirada crítica que mantiene sobre determinadas actitudes del delantero durante los momentos más difíciles de la separación.

Cómo fueron los intentos de reconciliación

En otro tramo de la conversación, la mujer se refirió al intento de reconciliación que existió antes de que la pareja terminara definitivamente. Según su versión, su hija quiso perdonarlo pero no consiguió superar lo ocurrido. “Ella intentó perdonarlo, pero no pudo”, señaló, marcando una diferencia entre la voluntad de reconstruir la relación y la posibilidad real de volver a confiar.

Aun así, destacó especialmente los esfuerzos que habría hecho el futbolista para recuperar a su entonces esposa. “Yo creo que él la remó hasta más no poder. Nunca vi algo igual”, aseguró frente a las cámaras. De hecho, contó que el delantero insistió durante mucho tiempo en reconstruir el matrimonio, aunque finalmente esos intentos no alcanzaron para revertir la decisión de su hija.

Las declaraciones se producen en medio de una etapa de tregua entre ambos por sus hijas, después de semanas de fuertes enfrentamientos públicos y judiciales. El vínculo familiar continúa siendo uno de los principales puntos de contacto entre la expareja, mientras cada uno intenta reorganizar su vida sentimental.