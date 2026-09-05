Inesperado: Luis Machín apuntó contra Gustavo Cordera por Barreda

Luis Machín se puso en la piel de Ricardo Barreda para la película dirigida por Daniela Goggi y pasó meses estudiando sus gestos, declaraciones y comportamiento. El actor visitó Infobae en Vivo y explicó qué lo llevó a aceptar un personaje tan complejo, en una producción que busca revisar uno de los crímenes más resonantes de la historia argentina desde una mirada diferente.

Durante la entrevista, el intérprete cuestionó la vigencia de la mirada celebratoria sobre el odontólogo platense, incluso décadas después del cuádruple femicidio. “Lamentablemente, tengo que informarte que no es algo del pasado: lo sigue siendo para mucha gente ”, sostuvo. Como ejemplo, recordó una canción de Gustavo Cordera que todavía incluye una polémica referencia al asesino.

“Todavía persiste el intento de instalar que por amor se mata, que el femicidio puede justificarse. Y eso es aceptado, cantado y difundido por la radio”, afirmó. De hecho, afirmó que esa representación contribuye a transformar al victimario en una figura casi heroica y a instalar un relato que desplaza a quienes fueron asesinadas, algo que la cinta intenta discutir desde su propia construcción.

Precisamente, uno de los motivos que convencieron al artista de formar parte del proyecto fue la decisión de poner el foco en las cuatro mujeres asesinadas. “Está contada con la intencionalidad de darle voz a estas cuatro mujeres”, explicó. Margarita Páez y Maité Lanata, quienes interpretan a las hijas de Barreda, hablaron además con amigas de las víctimas para reconstruir aspectos de sus vidas que habían quedado relegados.

Una de esas mujeres estuvo presente en el estreno y compartió una reflexión especialmente dolorosa sobre lo ocurrido después del crimen. “Nosotros no podíamos hacer el duelo de nuestras amigas porque nos decían que éramos amigas de las que le rompieron los quinotos a Barreda en su casa”, recordó. Ese testimonio permite dimensionar cómo el relato público terminó concentrándose en el femicida y no en las personas que murieron.

Cómo construyó Luis Machín la interpretación de Barreda

Para construir su interpretación, el actor recurrió a grabaciones de Barreda, declaraciones de los novios de las víctimas durante el juicio y el libro Conchita, de Rodolfo Palacios, basado en entrevistas con el odontólogo. Más que copiar su forma de hablar o moverse, buscó comprender qué había detrás de sus palabras. En ese proceso llegó a describirlo como alguien de “narcisismo extremo”, con una enorme capacidad para concentrar la atención.

Machín también reconstruyó algunos elementos que, a su entender, muestran el grado de planificación detrás del crimen. Barreda había realizado un curso de criminalística para conocer las consecuencias penales de matar a una o varias personas, además de practicar tiro días antes. El actor considera que eligió deliberadamente el momento en que sus hijas iban a reunirse en la casa familiar antes de mudarse con sus parejas.

“Él persiguió el interés por conservar esa casa hasta el final de sus días”, sostuvo el intérprete al analizar el posible móvil. Barreda finalmente fue condenado por los asesinatos de su esposa Gladys McDonald, su suegra Elena Arreche, y sus hijas Adriana y Cecilia. Años después recuperó la libertad y murió en un geriátrico bonaerense, tras haber sido denunciado por violencia por su segunda pareja.

La producción también plantea una discusión sobre el modo en que los medios construyen a determinados personajes y el peso que tienen sus nombres a la hora de atraer al público. Machín lo resumió con una frase contundente: “La información se vende, no se da”. Por eso consideró que el apellido del femicida funciona como un gancho comercial, aunque su deseo es que algún día la historia pueda ser conocida principalmente por los nombres de las cuatro víctimas.