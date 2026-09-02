Qué pasó con la casa donde Ricardo Barreda asesinó a su familia: no sucedió lo que él esperaba.

Tras el estreno en Prime Video de la película que trata de la vida del odontólogo, un nuevo detalle volvió a salir a la luz.

La película de Prime Video acerca de la vida de Ricardo Barreda volvió a instalar el debate no solo acerca de los detalles del cuádruple femicidio, sino también qué pasó con la casa donde asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra. La propiedad de La Plata permaneció durante años abandonada, mientras avanzaban las disputas judiciales por su destino y el odontólogo buscaba conservar derechos sobre el inmueble.

Barreda mantuvo su interés por la propiedad en la que había cometido los crímenes e intentó conservar los derechos patrimoniales que legalmente todavía podía reclamar. Pero la casa terminó siguiendo un camino completamente diferente al que él pretendía.

Después de los asesinatos, nadie volvió a vivir de manera permanente en la propiedad. El inmueble quedó cerrado y atravesado por el expediente sucesorio de una familia en la que el propio Ricardo Barreda había asesinado a quienes podían intervenir en la cadena de herederos. Con los años, la imagen exterior terminó en portones cerrados, paredes deterioradas, humedad, grafitis y ventanas clausuradas. Dentro permanecieron muebles, pertenencias personales y elementos del antiguo consultorio odontológico. También estuvieron allí durante años dos vehículos vinculados a Barreda: un DKW y el recordado Ford Falcon verde que utilizó el día de los asesinatos.

Barreda enfrentó una discusión judicial sobre su posibilidad de recibir bienes de las víctimas. La Justicia terminó considerándolo indigno para heredar, lo que le impedía beneficiarse sucesoriamente de quienes había matado. Durante años intentó preservar ese derecho económico e incluso manifestó su intención de recuperar la vivienda. Desde su entorno aseguraron después que también esperaba recibir una compensación por la expropiación del inmueble. Incluso el orden en el que habían muerto las víctimas llegó a adquirir importancia dentro de las discusiones sucesorias, debido a las consecuencias que podía tener sobre quién heredaba a quién.

En 2012, cuando se cumplieron 20 años de los asesinatos, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.431, que estableció su expropiación con el objetivo de darle un destino relacionado con la memoria y la prevención de las violencias por razones de género. Sin embargo, la sanción de la norma no significó una transformación inmediata de la vivienda.

La expropiación por parte de la Provincia de Buenos Aires

Los trámites de expropiación, la sucesión y las discusiones alrededor de la indemnización hicieron que el proceso se extendiera durante años. Recién en octubre de 2021 se concretó la posesión estatal del inmueble dentro del expediente de expropiación. El 15 de noviembre de 2022, exactamente 30 años después de los asesinatos, el Gobierno bonaerense realizó una señalización de la propiedad y la identificó como “Centro de Memoria Activa Feminista”.

La intervención buscó correr el foco del femicida y recuperar los nombres de Elena Arreche, Gladys McDonald, Cecilia y Adriana Barreda. Para hacerlo, incluso se reconstruyó digitalmente una fotografía de las cuatro juntas, ya que no habían encontrado una imagen en la que aparecieran todas, y fue colocada en una de las ventanas de la casa. El proyecto oficial planteó convertir la propiedad en un espacio de memoria histórica, reparación, prevención y atención de las violencias por razones de género. Pero el laberinto judicial alrededor de los bienes no terminó con la muerte de Barreda ni con la expropiación.

En 2025, el Juzgado Civil y Comercial N°17 de La Plata avanzó nuevamente sobre la sucesión y determinó quiénes debían ser considerados herederos. Además, declaró abandonados los bienes muebles que todavía permanecían dentro de la casona, después de que no fueran reclamados dentro del plazo establecido, dejándolos a disposición del organismo estatal correspondiente.